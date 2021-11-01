Бархатный сезон затянется: астролог рассказал о погоде в Украине в ноябре-2021

По словам Влада Росса, ощутимые заморозки начнутся лишь во второй половине месяца.
Первая половина ноября-2021 побалует украинцев теплом и приятной погодой. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По словам астролога, северо-западные ветра, которые определяли погоду в октябре, изменятся на юго-западные, благодаря этому в Украину будут поступать воздушные массы с Атлантики.
"Из-за этого в ноябре будет достаточно тепло, и не будет особой необходимости в отоплении, особенно в южных регионах страны, в частности, в Одессе. В первой половине ноября, до затмения, будет сохраняться тепло, это будет затяжное бабье лето", – прогнозирует Влад Росс.
Только ближе к 19 ноября – к дате частичного лунного затмения – погодная ситуация начнет меняться, и в Украину придут дожди, считает астролог. А так, по его мнению, первая половина месяца будет более благоприятной, нежели вторая.
"Пока будут дуть юго-западные ветра и будет поступать теплый воздух с Атлантики и Средиземного моря, нас ожидает бархатный сезон", – уточнил Росс.
Астролог также добавил, что ночные заморозки в ноябре возможны, но, скорее всего, они будут уже во второй половине ноября.
Снег, по прогнозу Влада Росса, тоже пока не предвидится.
"Снег может пролетать разве что в Карпатах, да и то стойкого снежного покрова не будет – снег будет идти и тут же таять", – уточнил астролог.
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