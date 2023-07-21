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"Сознательно нарушал закон": Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского

Юлия Куришко
21 июля 2023, 11:54 обновлено 21 июля, 12:00
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Конфликт между известным продюсером и его бывшим подопечным продолжается более 10 лет.
'Сознательно нарушал закон': Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского
почему Кондратюк не простит многомиллионный долг Виталию Козловскому / коллаж: Главред, фото: instagram / kondratiuk_official, instagram / vkozlovsky_music

Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал, почему никогда не простит своего экспидопического, певца Виталия Козловского.

Кондратюк в интервью программе "Слава+" раскрыл, почему через столько лет, даже несмотря на войну и то, что сейчас Козловский пошел служить, он ему не простит.

Спор между ними идет более 10 лет. Как признался Кондратюк, за это время был не один суд и все их Козловский проиграл. Теперь он должен бывшему продюсеру немалую сумму денег.

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"Если моя жизнь закончится, я ему прощу. Думаю, что он должен как мужчина заплатить то, что он должен. Вся история. Со мной было бы то же самое. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне. Видит бог, кое-кто из тех, кто побеждал в "Шансе" Сейчас мне должны больше, чем должен Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески. Поэтому он и виноват. Я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии. Это другая история, она продолжалась во времени. Он сознательно нарушал закон. Он за это был наказан судами", - прокомментировал Кондратюк.

Скандал между Козловским и Кондратюком

Напомним, что Виталий Козловский ответил, почему поссорился с Игорем Кондратюком. Сотрудничество Игоря Кондратюка и Виталия Козловского закончилось еще в 2012-м, но публичные выяснения отношений продолжаются до сих пор.

Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком. Козловский также говорит, что мечтает закончить многолетний конфликт со своим экспродюсером Игорем Кондратюком, которому не выплатил огромную сумму денег.

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Виталий Козловский Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
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