Многие об этом даже не знают: почему в украинском языке не существует слова "бомж"

Слово бомж даже появилось в некоторых словарях, но в переводе на украинский это звучит совсем не так.

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В украинском языке не существует слова "бомж" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Украине многие люди на самом деле называют неправильно людей, которые живут на улице. Мы привыкли говорить на таких людей "бомж", однако это русская аббревиатура, которая в переводе на украинский звучит совсем иначе.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно называть людей, не имеющих дома.

Он отметил, что слово "бомж" даже появилось в некоторых словарях. На самом деле оно имеет такую расшифровку:

Б - "без",

О- "определенного",

М - "места",

Же - "жительства".

"Если перевести на украинский это соединение слов, то получится аббревиатура, которая не читается как слово - "БПМП" - "без певного місця проживання", - сказал Авраменко.

Он отметил, что правильным будет, если на украинском таких людей будут называть "безхатько" или "безхатченко".

Смотрите видео о том, почему в украинском языке не существует слова "бомж":

Ранее мы рассказывали о том, что на самом деле в украинском языке означает слово "жирандоль". Многие слышали его впервые.

Интересным было и узнать, какой цвет на украинском называется "блаватний" и почему он получил такое название.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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