Многие об этом даже не знают: почему в украинском языке не существует слова "бомж"

В Украине многие люди на самом деле называют неправильно людей, которые живут на улице. Мы привыкли говорить на таких людей "бомж", однако это русская аббревиатура, которая в переводе на украинский звучит совсем иначе.
Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно называть людей, не имеющих дома.
Он отметил, что слово "бомж" даже появилось в некоторых словарях. На самом деле оно имеет такую расшифровку:
- Б - "без",
- О- "определенного",
- М - "места",
- Же - "жительства".
"Если перевести на украинский это соединение слов, то получится аббревиатура, которая не читается как слово - "БПМП" - "без певного місця проживання", - сказал Авраменко.
Он отметил, что правильным будет, если на украинском таких людей будут называть "безхатько" или "безхатченко".
Смотрите видео о том, почему в украинском языке не существует слова "бомж":
Ранее мы рассказывали о том, что на самом деле в украинском языке означает слово "жирандоль". Многие слышали его впервые.
Интересным было и узнать, какой цвет на украинском называется "блаватний" и почему он получил такое название.
Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":
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