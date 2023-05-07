Бабушкина заливка творит чудеса: как приготовить сочное и нежное мясо за 5 минут - безумный секрет

Каждая хозяйка знает, что на приготовление мясного блюда уходит минимум 40 минут. Однако довольно часто времени ну совсем не хватает, ведь гости вот-вот должны прийти, а к столу еще ничего не готово. И тут может пригодиться старый бабушкин секрет, который поможет всего за 5 минут приготовить невероятно вкусное и аппетитное мясо. Главред рассказывает, что нужно сделать, чтобы мясо было мягким и нежным.
Любое мясо очень быстро обжарится, если сделать для него секретную заливку. Она сделает ваше блюдо безумно нежным и сочным. Ингредиенты для заливки найдутся практически на каждой кухне, ведь она достаточно проста в приготовлении.
Чтобы приготовить секретную заливку для 500 граммов любого мяса, нужно взять небольшую емкость и разбить в нее 2 яйца. После этого в емкость добавляем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку горчицы и 1 столовую ложку крахмала. Чтобы будущее блюдо было еще вкуснее, добавьте в заливку смесь перцев, а также любимые специи. Наша невероятная заливка для мяса готова.
Теперь берем мясо и нарезаем его кусочками. После этого отправляем мясо в емкость с заливкой и ставим в холодильник. Лучше всего, если мясо пробудет в этой заливке всю ночь. Однако заметьте, что в таком виде оно сможет быть в холодильнике в течение нескольких дней. Это очень удобно тогда, когда из-за ежедневной суеты не хватает времени даже для того, чтобы поесть. Именно поэтому, когда наступит время обеда или ужина, мясо можно будет достать из холодильника и быстренько пожарить на сковороде.
Во время приготовления вы увидите, как за считанные минуты мясо приобретает золотистую корочку. А с помощью бабушкиной заливки мясо будет мягким и нежным. Обжаривая мясо на сковороде, не забудьте посыпать кусочки кунжутом с обеих сторон. Так блюдо будет еще вкуснее и не сравнится ни с какими ресторанными вкусностями!
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