Автомобиль разнесло вдребезги: в ужасном ДТП в Словакии разбились двое украинцев

Женщина, которая была за рулем автомобиля, не справилась с управлением.
В ДТП в Словакии разбились двое украинцев. Водитель не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет.
Авария произошла в Собранецком районе, сообщает местная полиция.
За рулем автомобиля Seat Leon была 42-летняя украинка. Когда она проезжала левосторонний поворот возле одного из сел, она не рассчитала скорость, в результате чего авто слетело с дороги и врезалось в бетонный мостик.
В автомобиле в момент аварии находился также 20-летний пассажир, который ехал на заднем сиденье. И он, и водитель авто в результате полученных травм погибли на месте.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Одесской области маршрутка с пассажирами вылетела на встречную полосу и врезалась в BMW. На скользкой дороге водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе и несовершеннолетний.
Также на Закарпатье 34-летний мужчина сбил двух детей, которые стояли на краю проезжей части. 9-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, другого 8-летнего мальчика забрали в больницу с закрытым переломом тазобедренного сустава.
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