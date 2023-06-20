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Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"

Елизавета Бельмас
20 июня 2023, 18:30 обновлено 20 июня, 18:38
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Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить "бігборд" или "білборд".
Авраменко рассказал, как правильно - 'бігборд' или 'білборд'
"Бігборд" или "білборд" / фото: скриншот

Все в Украине видели огромные рекламные баннеры на обочинах трасс и посреди городов.

Языковед Авраменко рассказал, как правильно называть эти предметы - "бігборд" или "білборд".

Эти слова английские. "Білборд" означает "доска объявлений". Бігборд - название международной рекламной компании, которая продает места для внешней рекламы.

По словам Авраменко, собственное название фирмы стало общим названием предмета, как и в случае с ксероксом и джакузи.

Вы можете использовать то слово, к которому вы больше привыкли, также можно говорить словосочетание "рекламный щит".

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить:

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украинский язык Александр Авраменко
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