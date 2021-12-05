Авария на Бурштынской ТЭС оказалась смертельной: погиб машинист

Авария на Бурштынской ТЭС: умер работник / Фото: facebook.com/dtekbutes

В реанимации умер один из пострадавших от взрыва на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, сообщает сегодня в Facebook пресс-служба станции.

Известно о том, что погибший являлся машинистом-обходчиком котельного оборудования ТЭС, который из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла получил до 60% ожогов кожи.

Мужчину госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр, где за его жизнь неделю боролись врачи. Однако спасти работника не удалось.

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Что касается еще троих пострадавших, то указано, что их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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Взрыв на Бурштынской ТЭЦ

Ранее Главред писал о том, что 29 ноября на Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области произошел взрыв. Причиной этого стала разгерметизация экранной 60-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока.

Сообщение о взрыве спасатели получили накануне вечером.

"28 ноября в 22:12 к спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что произошел взрыв на БуТЕС. По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Эпицентр взрыва был на верхнем этаже – в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу. Также жертвой взрыва стала женщина, жившая этажом ниже. Умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде – у него не выдержало сердце

Позже стало известно, что под завалами обнаружили еще одного погибшего. Спасатели рассказали, что из дома проведена эвакуация 54 человек.

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