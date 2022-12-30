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Аура расскажет о здоровье и эмоциональных переживаниях: что значат цвета чакр

30 декабря 2022, 18:28
Каждый цвет ауры имеет свое значение. Если аура запачкалась, то это может негативно повлиять на здоровье и психическое состояние человека.
аура, чакры
Что значат цвета ауры / фото ua.depositphotos.com

У каждого человека есть своя аура – невидимая глазу оболочка вокруг тела и головы человека. У этой энергетической оболочки может быть достаточно много оттенков и все они имеют свое значение.

Это биополе можно увидеть благодаря специальным приборам и диагностикам. Именно по ауре точно можно определить, в каком состоянии находится человек, есть ли у него серьезные болезни или душевные переживания. Считается, что аура защищает человека от внешнего мира и формирует так называемое благоприятное поле.

Аура состоит из пяти слоев, каждый из которых имеет свою зону ответственности:

  • эмоциональное (отвечает за мир эмоций),
  • ментальное (включает мысли и мыслительные процессы),
  • каузальное (кармическое),
  • буддхическое (включает душу человека),
  • атмическое (высшее "Я").

Эзотерики убеждены, что любые повреждения или загрязнения ауры сказываются на физическом и психическом состоянии человека.

Какие бывают цвета ауры

Аура человека напрямую связанна с чакрами, каждая из которых имеет свой цвет: Основными цветами являются:

  • фиолетовый,
  • зеленый,
  • голубой,
  • синий,
  • красный,
  • оранжевый,
  • желтый.

Считается, что цвет ауры зависит от сознания человека. Он будет ярче, если человек более осознанный.

Красный. Люди с таким цветом ауры стабильные, деятельные. Они целеустремленные и обладают большой физической силой. Нередко они выбирают путь профессиональных спортсменов.

Оранжевый. Такие люди импульсивны, но очень теплые и сердечные. Они хоть и живут эмоциями, но являются невероятно открытыми, легкими на подъем и очень любят свою семью. Люди с оранжевой аурой могут стать отличными друзьями. Часто они выбирают профессии, где нужно заботиться о людях.

Желтый. Это интеллектуальные люди, у которых ярко выражено чувство собственного достоинства. Они амбициозны, любят власть и могут даже пойти в политику.

аура, чакры
Что значат цвета ауры / фото ua.depositphotos.com

Зеленый. Рядом с такими людьми всегда чувствуешь себя уютно. Они преданные, обожают дарить свою любовь. Они обрели гармонию внутри себя и выбирают профессии, связанные с животными и природой.

Голубой. Люди с такой аурой коммуникабельны, творческие, спокойные и сдержанные. У них развита интуиция. Такие люди могут выбирать гуманитарные или медицинские профессии.

Синий. У людей с таким цветом ауры очень развиты интуиция и экстрасенсорные способности. Они могут предвидеть какие-то события.

Фиолетовый. Это очень чутки и ранимые люди. У них невероятно светлая энергия и развита духовность. Эзотерики называют их даже особенными людьми. У них более высокий уровень сознания. Среди таких людей много монахов, духовных лидеров, экстрасенсов.

Как очистить ауру

Очистить ауру можно с помощью дыхательных практик, медитаций, молитвы, чтения мантр. Также отличным вариантом станет йога, правильное питание, очищение тела водой. Даже занятия спортом, чтение книг и прогулки в лесу могут значительно улучшить состояние ауры.

Если вы хотите очистить ауру прямо дома, то эзотерики советуют принять контрастный душ, отдохнуть (можно в ванной), сделать генеральную уборку в доме.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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