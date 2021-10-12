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Атрофируется мозг: названы симптомы

12 октября 2021, 20:50

Один из наиболее распространенных признаков ранней стадии болезни Альцгеймера - забвение недавно полученной информации.

Мозг
Вы можете слышать произносимые слова и видеть слова, напечатанные на странице, но не можете понять их значение / Scott / Flickr

С возрастом мозг сокращается в размерах. Для большинства людей эффекты не очень заметны. Однако проблемы с речью, памятью и другими ключевыми функциями могут развиться у людей, страдающих заболеванием, которое вызывает серьезную потерю клеток мозга, называемую атрофией мозга.

"Атрофия мозга - то, что происходит с течением времени - действительно начинается незаметно в раннем взрослом возрасте", - говорит Дэвид Вайнтрауб, доктор медицины, нейрохирург и директор функциональной нейрохирургии в больнице Университета Северного берега в Манхассете, Нью-Йорк.

Со временем, добавляет он, вы можете заметить так называемые "моменты старости", провалы в памяти, называемые легкими когнитивными нарушениями, пишет Medical News Today.

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По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта (NINDS), атрофия головного мозга может возникать в небольших областях мозга или в обоих полушариях. Некоторые заболевания вызывают чрезмерную атрофию головного мозга, в первую очередь болезнь Альцгеймера и другие формы деменции. Поскольку ткань пораженных участков головного мозга разрушается, неврологический дефицит остается постоянным.

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Это может повлиять на речь и письмо

Атрофия мозга может вызвать афазию - неврологическое расстройство, которое влияет на языковые навыки. Согласно NINDS, существует четыре основных формы афазии, каждая из которых имеет разные симптомы:

Рецептивная афазия, или афазия Вернике, возникает в результате повреждения височной доли мозга возле ушей. Вы можете слышать произносимые слова и видеть слова, напечатанные на странице, но не можете понять их значение.

Выраженная афазия, или афазия Брока, возникает в результате повреждения лобной доли мозга. Вам сложно выразить себя, когда вы говорите или пишете, и получается бессмысленная речь.

Глобальная афазия поражает как лобные, так и височные доли и приводит к наиболее серьезным повреждениям. Можно потерять все языковые функции, как речь, так и понимание.

Амнезия, или аномическая афазия, - самая легкая форма. Самый очевидный симптом - это неспособность вспомнить правильное имя для людей и вещей.

Атрофия мозга из-за слабоумия

По данным NINDS, деменция - еще одно заболевание, вызывающее атрофию мозга. Деменция приводит к проблемам с памятью, речью и личностью. У вас могут быть проблемы с созданием и запоминанием новых воспоминаний, проблемы с обучением и проблемы с суждением.

Люди с деменцией могут испытывать трудности с чтением и письмом и, в конечном итоге, неспособностью понимать язык. На последней стадии деменции у людей возникают проблемы просто с удовлетворением самых элементарных повседневных потребностей.

Атрофия мозга при болезни Альцгеймера

По данным Ассоциации Альцгеймера, болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции. Это может начаться за десятилетия до появления симптомов, но болезнь всегда прогрессирует и приводит к летальному исходу.

Один из наиболее распространенных признаков ранней стадии болезни Альцгеймера - забвение недавно полученной информации. Другие включают в себя забвение важных дат или событий, повторение одних и тех же вопросов снова и снова, все больше полагаясь на вспомогательные средства памяти, такие как заметки-напоминания, и необходимость того, чтобы члены семьи делали то, что вы привыкли решать самостоятельно. Вы можете испытывать трудности при составлении планов и их следовании, выполнении простых вычислений и концентрации.

Также могут развиться проблемы со зрением и балансом. Проблемы с оценкой расстояния и определением цвета или контраста могут привести к затруднениям при вождении. Проблемы с общением и слежением за разговорами часто заставляют людей с болезнью Альцгеймера отказываться от социальной жизни и даже от любимых хобби. Плохое суждение - еще один симптом.

Люди, живущие с болезнью Альцгеймера, также могут иметь изменения настроения и личности. Они могут сбиваться с толку, подозревать, подавлять, бояться, беспокоиться или расстраиваться, когда находятся вне зоны комфорта или даже дома или с друзьями.

Судороги могут быть симптомом

Судороги также могут быть признаком атрофии головного мозга. Как сообщает Национальная медицинская библиотека США, они, как правило, возникают при нарушении электрической активности мозга. Некоторые люди могут почувствовать металлический привкус непосредственно перед началом припадка.

В нем говорится, что судороги могут вызывать изменение сознания, начиная от заклинания пристального взгляда и заканчивая потерей сознания. Бессознательное состояние может привести к замешательству или временной потере памяти. Также возможна потеря мышечного контроля и подергивание во время припадка. Изменения эмоций, такие как внезапная паника или радость, также могут возникать при припадке.

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