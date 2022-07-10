Астропсихолог рассказала, почему путинскому холую Медведеву грозит смерть

Астропсихолог рассказала, почему Медведеву грозит смерть / Derek Law / Flickr / УНИАН

Экс-президент и бывший премьер РФ Дмитрий Медведев вполне может скончаться преждевременно. Об этом в комментарии ТСН заявила известный астропсихолог Валентина Виттрок.

По ее словам, особое внимание стоит уделить "Дому экстремальных ситуаций", который еще называют "Домом смерти". Виттрок говорит, что в гороскопе Медведева там находится любопытный симбиоз Марса с Нептуном. Оно говорит о большой вероятности его насильственной смерти — как от ран и оружия (так действует Марс), так и от отравления (это влияние Нептуна).

Кроме того, по словам Виттрок, нельзя исключать и вероятность суицида, о первой попытке которого недавно сообщали СМИ. Если исходить из гороскопа Медведева, подобную попытку он может повторить, и на этот раз — более удачно. Об этом говорит прохождение по "Дому смерти" Медведева Южного лунного узла и напряженный аспект Урана к Марсу из знака Тельца (он тоже там).

Читайте такжеБудут бомбардировки: астролог назвал 5 "адских" городов, на которые скоро упадет "ракетный дождь"

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда российского Совбеза, погряз в пьянстве, написал массу прощальных предсмертных записок и собирался совершить суицид. Тем не менее, его остановило окружение.

Немногим ранее психолог Елена Шершнева проанализировала биографию Медведева и заметила в нем черты маньяка. По словам специалиста, на формирование его психики повлияли две женщины - мать и супруга.

Как позднее сообщали СМИ, брак Дмитрия и Светланы Медведевой распался некоторое время назад.

Другие новости: