Астропсихолог рассказала, почему путинскому холую Медведеву грозит смерть

Как говорит астропсихолог Валентина Виттрок, нельзя исключать и вероятность суицида Дмитрия Медведева, о первой попытке которого недавно сообщали СМИ.
Экс-президент и бывший премьер РФ Дмитрий Медведев вполне может скончаться преждевременно. Об этом в комментарии ТСН заявила известный астропсихолог Валентина Виттрок.
По ее словам, особое внимание стоит уделить "Дому экстремальных ситуаций", который еще называют "Домом смерти". Виттрок говорит, что в гороскопе Медведева там находится любопытный симбиоз Марса с Нептуном. Оно говорит о большой вероятности его насильственной смерти — как от ран и оружия (так действует Марс), так и от отравления (это влияние Нептуна).
Кроме того, по словам Виттрок, нельзя исключать и вероятность суицида, о первой попытке которого недавно сообщали СМИ. Если исходить из гороскопа Медведева, подобную попытку он может повторить, и на этот раз — более удачно. Об этом говорит прохождение по "Дому смерти" Медведева Южного лунного узла и напряженный аспект Урана к Марсу из знака Тельца (он тоже там).
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Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда российского Совбеза, погряз в пьянстве, написал массу прощальных предсмертных записок и собирался совершить суицид. Тем не менее, его остановило окружение.
Немногим ранее психолог Елена Шершнева проанализировала биографию Медведева и заметила в нем черты маньяка. По словам специалиста, на формирование его психики повлияли две женщины - мать и супруга.
Как позднее сообщали СМИ, брак Дмитрия и Светланы Медведевой распался некоторое время назад.
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