Астрологический прогноз на октябрь-2021: чем порадует и чем огорчит экватор осени

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на октябрь 2021 года / ua.depositphotos.com

Октябрь 2021-го покажется нам странным месяцем. Это будет месяц статичных планет – в это время не стоит принимать быстрых и скоропалительных решений. Ускорить или замедлить поток событий в этот период вряд ли получится – будет сохраняться статика все тех же условий, в которых вы пребывали и в предыдущем месяце.

С другой стороны, в октябре следует остановиться и подумать. Этот месяц хорош для размышлений с бокалом коньяка у камина. Кроме того, октябрь будет прекрасен для просмотра кино.

В этом месяце сразу четыре планеты прекратят ретроградное движение и станут статичными: Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий.

На мелкие бытовые дела в основном влияют "быстрые" планеты, потому в первую очередь следует обратить внимание на Меркурий. До 18 октября он будет в ретро-фазе, с 18 по 23 октября – статичен, в последнюю неделю октября он начнет директное движение, вот в это время уже можно будет начинать действовать, назначать встречи и вести бизнес-активность.

Юпитер 17-23 октября также будет статичен. В эти дни тяжело будут идти общественные дела – будет сложно решать любые культурные, образовательные, политические и юридические вопросы. В это время Верховной Раде противопоказано принимать новые законы, поскольку есть риск, что они так и не вступят в силу. Также в это время лучше не подавать исков в суд – лучше переждать. Поездки за рубеж тоже не будут удачными в названные дни: возможны опоздания и задержки авиарейсов.

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С другой стороны, в октябре могут вскрыться новые обстоятельства, которые ранее не афишировались. Но именно теперь они могут стать достоянием общественности.

Также в октябре опасно идти на риск, поддавшись излишнему оптимизму, поскольку события могут складываться не в вашу пользу. Главный лозунг месяца – инициатива наказуема.

Сатурн будет статичен с 6 по 16 октября, и в эти дни весьма вероятны различные торможения и кризисы. Мировой финансовый кризис может разразиться как раз в период статичности Сатурна: произойдет обвал рынка ценных бумаг, биткоина и других цифровых валют. Тем более, все это совпадет с ретроградностью Меркурия. Поэтому советую уходить в кэш, сбросить акции до 6 октября, а дальше быть очень осторожными с инвестициями.

В октябре стоит остановиться, подумать над дальнейшим развитием крупных проектов, взять тайм-аут и собраться с силами. Это хороший период для пересмотра или внесения дополнений в дела, но не для начала новых дел. Инициатива будет наказуема, и любые начинания будут сталкиваться с серьезными препятствиями.

Плутон будет статичным 30 сентября – 13 октября. Плутон – самая медленная планета, поэтому ее влияние на повседневность не особо будет заметна, однако различные сексуальные преступления будут происходить именно в это время. Поэтому не ходите сами по ночам, дорогие женщины, остерегайтесь маньяков и убийц. Также в это время могут начать действовать убийцы-одиночки и террористы – такая тенденция уже проявилась в Пермском крае, где один ненормальный убил кучу людей в школе.

Читайте такжеГороскоп 2022: астрологи назвали главных счастливчиков годаСтатичность Плутона стоит учитывать, если вы хотите заняться масштабными проектами, в которые собираетесь привлечь большое количество людей. Также Плутон регулирует вопросы инвестиций и получения прибыли от вложений, так что, если вы хотите привлечь инвесторов или сделать крупный вклад, лучше подождите. С 30 сентября по 13 октября лучше не инвестировать в какие-либо акции, не покупать недвижимость, землю, большие объекты и не делать прочие крупные вложения средств.

Новолуние произойдет 6 октября, в 14:06, в 27-ом градусе Весов. Весы всегда указывают на переговоры. Символ 27 градуса – мужчина, обнимающий девочку, которую он спас из воды. Это говорит о том, что следует соблюдать осторожность на воде, и что возможны неожиданные ситуации с пароходами, катамаранами и т.д. Также вблизи новолуния не советую совершать переправы на паромах.

Это новолуние будет "подсвечено" Марсом: оно будет в соединении с Солнцем и Луной, а Марс будет им управлять. Марс – это планета агрессивности, поэтому это новолуние может быть весьма горячим и активным. События в этом месяце, вероятнее всего, будут развиваться импульсивно, неожиданно и хаотично.

Влад Росс / УНИАН

С другой стороны, Весы – это знак партнерства, поэтому новолуние будет ставить во главу угла партнерские отношения, причем речь идет и о деловых, и о личных отношениях, и об отношениях на высоком дипломатическом уровне. Повысится необходимость решать вопросы совместно с другими людьми, в сотрудничестве с ними, и находить пути решения. В это время непременно нужно решать вопросы партнерства и делового сотрудничества, которые давно мучают вас.

Это новолуние также может дать импульс и стимул для активных действий. Но наиболее удачным будет решение старых вопросов. Если в вашем браке или отношениях с деловыми партнерами есть проблемы, то в этот лунный месяц они дадут о себе знать – будьте готовы к тому, что события этого периода могут быть весьма разрушительными для брака и деловых отношений. Старайтесь не конфликтовать, иначе разбитыми тарелками дело не ограничится, и придется разводиться.

Пик страстей придется на период вблизи полнолуния 20 октября, которое произойдет в 17:57 в 28 градусе Овна. Символ его – женщина, которая тянет лошадь за повод. Это говорит о том, что властности женщины нужно подчиняться в этот период, иначе в мужчин могут полететь стрелы.

Именно в этом месяце представится возможность для пересмотра и трансформации личной жизни. Например, может появиться любовница, способная разрушить брак, или же вы можете иначе взглянуть на свою вторую половину – увидеть его или ее мрачность, грязь, нечестность, либо же, наоборот, "серая мышка" удивит вас интересным творческим проектом, который родится в содружестве с вами. Это время благоприятно для смены стратегий, передачи идей, переработки старого материала.

Читайте такжеПроживут дольше всех: астролог назвала знаки Зодиака с мощной защитой кармыХороший гармоничный аспект Сатурна к точке новолуния может указывать на терпение и стабильность в достижении целей. И хотя Марс с Плутоном будут приносить серьезные разрушения, Сатурн не даст им разрушить все до основания. Поэтому каких-то революций прямо сейчас не должно происходить, но напряжение может нарастать до декабря, а в ноябре-декабре все это может всплыть.

Меркурий будет оставаться ретроградным до 17 октября. Это говорит о том, что в этот период проявиться нерешительность, тем более, что Меркурий еще и в Весах, что сулит постоянные колебания, взвешивания, трудности с принятием решений. В это время вы можете попасть в состояние зацикленности, можете чувствовать, что вам во что бы то ни стало надо выйти из этого состояния, но вы будете возвращаться и колебаться снова и снова.

В этот период стоит отслеживать у себя такие мысли и дать себе больше времени на принятие решений. Можно оглянуться назад и вспомнить, как именно вы выходили из этого состояния в прошлом, как после этого складывались ситуации.

Этот период крайне неблагоприятен для финансового рынка, поскольку может быть существенная волатильность – то взлеты, то падения. Ведь Меркурий – это планета продаж и финансов.

Нижнее соединение Меркурия с Солнцем случится 9 октября. Это точка своеобразного завершения и начала нового цикла. К 9 октября следует подвести итоги, сдать важные отчеты и анализы, завершить цикл обучения, чтобы уже после этой даты начать продумывать новые шаги. Это в основном касается дел, связанных с меркурианской сферой деятельности: торговля, транспорт, писательство, переводы, копирайт, журналистика, блоггинг и консультации по разным вопросам. Особенно это ощутят те, у кого Меркурий наиболее проявлен в карте рождения – Близнецы и Девы.

Деловая активность

Для деловой сферы деятельности в октябре 2021-го лозунг такой: "Делегирование полномочий и обязанностей и пересмотр старого". Планета деловой активности Марс в октябре будет двигаться по знаку Весы. Весы – это знак дипломатии, Марс – агрессии, поэтому никакой войны, когда Марс в знаке своего изгнания, Весах, быть не может. Страны будут как-то договариваться, и Путин не пойдет войной на Украину.

Октябрь будет периодом взвешивания и равновесия. Марс, попадая в Весы, не может развернуть свою деятельность по полной, поэтому трудный месяц ждет бизнесменов; для активных и рискованных действий в бизнесе этот период не слишком подходит; для инвесторов это может быть худшим месяцем за весь год. Это неблагоприятный месяц для военных и полицейских. Вокруг себя вы постоянно будете замечать, что кто-то ищет "козла отпущения", старается скинуть дела на других либо привлечь другую сторону для решения проблемы.

Впрочем, это хорошее время, чтобы передать кому-то часть своей работы, делегировать какие-то обязанности и выполнение каких-то функций. Стоит подумать заранее, что именно вы можете отдать, а главное – кому.

Так как Меркурий будет ретрограден в первые три недели месяца, то лучше в это время заниматься пересмотром старых дел и вопросов, закрытием "хвостов", анализом прошлых достижений, работы с тем, что не было завершено. "Все новое – это хорошо забытое старое" – это лозунг октября. Именно в октябре можно будет войти в одну и ту же реку (хотя пословица утверждает другое): восстановить брак, любовные отношения, деловое сотрудничество. Лучше оглянуться назад, попробовать отыскать людей из прошлого – все это будет благоприятно для принятия решений.

Наиболее опасный период для бизнес-решений и важных дел – вблизи полнолуния, то есть 20-22 октября. В эти дни возрастет риск принятия неудачных решений и провалов в бизнесе, потому категорически противопоказано подписывать важные соглашения и проводить важные встречи. Разочарования могут быть очень существенные, и вы будете в шоке от ваших неправильных инвестиций, так что лучше в эти дни не предпринимать ничего важного.

Влад Росс / УНИАН

Деньги

"Денежная" планета Венера в октябре будет идти по знаку Стрельца, сначала раздувая пузырь инвестиций с 7 числа, но все это может закончиться печально обрушением рынка. В это время вы можете смотреть на свои денежные дела слишком оптимистично, в этом и состоит опасность, потому что деньги будут тратиться легко и быстро. Зато это хорошее время для магазинов, скидок и тех, кто хочет многое распродать.

В октябре стоит ограничить себя в расходах – все равно то, что вы купите, вам не понадобится (половина вещей, приобретенных в октябре, окажется ненужными). Если у вас есть четкая мотивация копить, то октябрь – это подходящее время, чтобы вообще отказаться от любых покупок, кроме еды и воды. Покупки в октябре будут мало радовать, например, можно купить туфли, которые потом будут годами стоять и пылиться.

Читайте такжеДеньги рекой текут в руки: астрологи назвали счастливчиков октября 2021Если же у вас есть планы по поводу покупки дорогостоящих вещей, то следует учитывать, что неблагоприятные для трат даты – это 1-2, 6-7, 11-13, 15-21 и 28 октября. В эти дни категорически противопоказано идти в магазин.

Чтобы заработать побольше денег в октябре, следует оглянуться назад, проанализировать прошлый опыт и внести в настоящую деятельность то, что забыли или забросили. Например, если вы начали вести свой продающий блог или начали работать над созданием онлайн-бизнеса, вы можете продолжить работу над этими проектами – увидите неплохие результаты.

Этот месяц не подойдет для новых начинаний, поиска нового источника дохода (по крайней мере, до 22 октября). Однако у вас есть все шансы использовать старые проверенные инструменты, которые вы забыли и забросили давным-давно.

Кроме того, планеты в этом месяце подсказывают, что не стоит открывать новые инвестиционные портфели.

Любовь и отношения

Лозунг этого месяца в сфере любви и отношений – иллюзии и возвращение. Иллюзии могут овладевать вас при встрече с новыми женщинами (мужчинами), при этом вас могут "развести" на деньги и "кинуть". Но зато благоприятно возвращаться к прежним романтическим отношениям.

Венера в Стрельце будет способствовать самой невероятной романтической любви. Налет романтики, полет фантазии – всего этого будет в октябре предостаточно. Поэтому в этот период следует отправиться в путешествие с любимым человеком на острова, в экзотические леса или страны.

Положение Венеры в Стрельце может принести желание возвышенной, даже идеализированной райской любви. Поэтому Сейшельские и Мальдивские острова обязательны к посещению (для тех, кто может их себе позволить).

От знакомств в этом месяце многие будут ждать не страстей, а удовлетворения интеллектуальных потребностей и соответствия идеалам. В этом месяце можно найти человека, одухотворенного теми же идеями, что и вы. В этом заключается и некоторая опасность, потому что идеальных отношений на земле не бывает, а иллюзия, как правило, не приносит пользы. Не стоит рассчитывать, что партнер сможет закрыть все ваши потребности в чувствах – этого может не произойти, а вы останетесь разочарованными. Впрочем, "огненным" знакам – Стрельцу, Льву и Овну – будет легче в этом плане.

В октябре будет сложно смотреть на других людей без иллюзий, будет желание видеть только хорошее. Например, случайный попутчик в поездке или привлекательный преподаватель курса могут у вас вызывать разные позитивные эмоции, и вы можете принимать человека не за того, кем он есть на самом деле. Это хорошее время, чтобы влюбляться, но можно и разочароваться.

Читайте такжеТоп-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтингВ этот период легко будет выражать свои чувства в творчестве. Главное – не пытаться загнать новых знакомых в свои идеальные психологические рамки. Люди сейчас могут казаться лучше и искреннее, чем есть на самом деле, поэтому все новые знакомства проверяйте временем и не пытайтесь броситься в омут с головой. Вера в любовь в этот период может укрепляться, если вы будете проверять человека на искренность, будете видеть реальные действия, а не слова.

Впрочем, не исключено столкнуться с обманами и разочарованиями, особенно в период действия напряженного аспекта Венеры, с 25 по 27 октября. В эти дни не следует назначать никаких свиданий и важных встреч (в том числе деловых).

В этом месяце может вскрыться тайная информация, которую вы бы не очень хотели афишировать или знать, вскроются какие-то "скелеты в шкафу" (например, о том, что у Путина не двое, а шесть детей). Партнеры могут неприятно удивлять – существует риск супружеских измен или просто обманов. Могут дать о себе знать старые связи, появятся люди из прошлого, а ваша жена рассекретит вашу любовницу.

Влад Росс / УНИАН

Поездки и путешествия

Юпитер, символ путешествий, будет статичным в этом месяце, потому возможны опоздания и задержки 17-23 октября. Меркурий будет ретрограден и статичен. Таким образом, две планеты, которые связаны с дорогами, поездками, дальними путешествиями и транспортом, окажутся в ослабленном положении. Поэтому бо́льшая часть месяца непригодна для поездок.

Если вы все же захотите отправиться в путь, то либо выбирайте даты после 23 октября, либо используйте те дни, когда не будет слишком много напряжений и сложных ситуаций до 23 октября. В целом, этот месяц очень благоприятен для того, чтобы возвратиться в те места, где вы уже бывали. Например, если вы были на Мальдивах, вам стоит туда вернуться вновь, были в Барселоне – смело езжайте вновь, были в Париже – отправляйтесь туда еще раз. Новые места лучше не посещать.

Благоприятные дни для поездок:

к водоемам – 10-11 октября можно вылетать, а 27-го возвращаться;

в дома отдыха и санатории – 10-11 октября;

в горы – 12-15 октября;

в близкие путешествия (на дачу либо за город) – 23-25 октября;

поездки для развлечений в знаменитые города типа Парижа, Барселоны, Рима и т.д. – 9-11 и 28-30 октября;

на тренинги и семинары – 7-11, 14-15 октября;

коммерческие и деловые поездки – 3-5, 31 октября.

Самые неблагоприятные дни для того, чтобы отправляться в дорогу: 1, 2, 6, 8, 16-22 октября.

Здоровье и опасности месяца

В октябре следует подлечить старые травмы или хронические болезни.

Опасные дни будут вблизи полнолуния – 20-22 октября. Их стоит провести в спокойной, расслабленной обстановке, избегая массового скопления людей и криминальных районов.

Также ретроградный Меркурий всегда говорит о периоде забывчивости в октябре, в частности, можно забыть где-то ноутбук, документы, телефон. Рассеянность, невнимательность и различные склеротические проявления в этом месяце дадут о себе знать. Также может глючить техника и могут разрушаться сети. Впрочем, первая половина октября хороша для ремонтов.

При статичном Меркурии могут быть сложности с транспортом. Катастрофический период – 15-21 октября. В это время возможны массовые катастрофы, авиакрушения и период густых туманов.

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