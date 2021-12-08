Астрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режима

Потрясения у России ещё впереди – об этом говорит астрологический прогноз для РФ на 2022 год и не только / GettyImages

Если 2021 год стал годом укрепления международного влияния Российской Федерации и укрепления российской экономики – 2021-ый даже можно назвать пиком, – то во все последующие годы столь же высокого уровня России уже не достичь.

2022 год не ознаменуется чем-то особенным для РФ. Это будет год спада, хоть и не очень существенного.

Если анализировать показатели народного протеста в долгосрочном прогнозе для России, то интересно, что в несколько последних и несколько ближайших лет народный протест практически не проявляется в гороскопе этой страны. И, действительно, мы давно уже не видели массовых выступлений ни в Москве, ни в других городах. Хотя еще шесть-семь лет назад они были весьма многолюдны.

Поэтому рассчитывать на российский майдан не стоит, его не будет.

Хочу также обратить внимание, что многие возлагают надежду на уход Путина. Как с поста главы государства, так и чисто физический уход.

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Многие астрологи, к сожалению, сбивают с толку людей, предсказывая едва ли не каждый год конец эпохи путинского режима. Не знаю, на чём базируются их прогнозы, но для российского государства физическая смерть нынешнего президента РФ ничего не изменит. Ведь нынешний режим там – это не только Путин. Это такая же олигархическая система, как и у нас в стране, соответственно, смена одного руководителя государства на другого из той же системы всё равно ничего не даст.

Впрочем, политические потрясения у России ещё впереди, но не в 2022 году.

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Что касается военных действий, которые постоянно ведёт Россия, то это чуть ли не государствообразующие характеристики территории с центром в Москве. Весь гороскоп данной территории с момента возникновения Московского княжества буквально напичкан показателями захватнических войн.

Не изменится ситуация и в 2022 году, разве что немного ослабнет. Военное присутствие РФ в других странах сохранится, но станет чуть менее заметным по сравнению с предыдущим периодом.

То есть наращивания военного присутствия не произойдёт. И это уже хорошо.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

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