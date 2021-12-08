УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Астрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режима

Людмила Халанская

астролог

8 декабря 2021, 15:43

2022 год для России станет годом спада, пусть и не очень существенного.

Астролог рассказала, что ждет Путина и Россию в 2022-ом
Потрясения у России ещё впереди – об этом говорит астрологический прогноз для РФ на 2022 год и не только / GettyImages

Если 2021 год стал годом укрепления международного влияния Российской Федерации и укрепления российской экономики – 2021-ый даже можно назвать пиком, – то во все последующие годы столь же высокого уровня России уже не достичь.

2022 год не ознаменуется чем-то особенным для РФ. Это будет год спада, хоть и не очень существенного.

Если анализировать показатели народного протеста в долгосрочном прогнозе для России, то интересно, что в несколько последних и несколько ближайших лет народный протест практически не проявляется в гороскопе этой страны. И, действительно, мы давно уже не видели массовых выступлений ни в Москве, ни в других городах. Хотя еще шесть-семь лет назад они были весьма многолюдны.

Поэтому рассчитывать на российский майдан не стоит, его не будет.

Хочу также обратить внимание, что многие возлагают надежду на уход Путина. Как с поста главы государства, так и чисто физический уход.

Реклама

Многие астрологи, к сожалению, сбивают с толку людей, предсказывая едва ли не каждый год конец эпохи путинского режима. Не знаю, на чём базируются их прогнозы, но для российского государства физическая смерть нынешнего президента РФ ничего не изменит. Ведь нынешний режим там – это не только Путин. Это такая же олигархическая система, как и у нас в стране, соответственно, смена одного руководителя государства на другого из той же системы всё равно ничего не даст.

Впрочем, политические потрясения у России ещё впереди, но не в 2022 году.

Читайте такжеНапрасные мечты кремлевских идеологов о расширении: почему распад России вероятнее, чем кажется

Что касается военных действий, которые постоянно ведёт Россия, то это чуть ли не государствообразующие характеристики территории с центром в Москве. Весь гороскоп данной территории с момента возникновения Московского княжества буквально напичкан показателями захватнических войн.

Не изменится ситуация и в 2022 году, разве что немного ослабнет. Военное присутствие РФ в других странах сохранится, но станет чуть менее заметным по сравнению с предыдущим периодом.

То есть наращивания военного присутствия не произойдёт. И это уже хорошо.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

Заказать персональный гороскоп у Людмилы Халанской вы можете, перейдя по ссылке.

viber
астролог Владимир Путин астрологический прогноз Людмила Халанская Россия гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Весов: денежный достаток, крутой поворот в отношениях и лучшие дни Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыТаро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минут День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитваДень Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов
16:44

Дорожники завершают "Большую стройку" на самой длинной трассе Украины

16:43

Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове

16:35

Украина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке СШАВидео

16:32

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

16:00

Flowers.ua: доставка цветов по всей Украине новости компании

Реклама
15:59

Министр Кубраков объяснил, почему в СМИ связали с его именем компанию Officium SW Ltd

15:59

Волшебник большого города: 1+1 готовит для своих зрителей магическую премьеру сериала с Ксенией Мишиной и Константином Войтенко

15:56

Погода изменится кардинально: Украину накроет аномальное потеплениеВидео

15:56

В МИД рассказали, чем обернутся переговоры Байдена и Путина для УкраиныВидео

15:43

Астрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режима

15:37

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: увеличение доходов, долгожданное предложение и лучшие дниВидео

15:33

Гордон показал кукиш Путину, в Сети переполох: "кадык на месте?"Видео

15:28

Украине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиВидео

15:26

Надя Дорофеева в образе развратной чертовки посетила с мужем вечеринку-оргию

15:08

Дикая трагедия в Харькове: мать зверски убила малыша и выпрыгнула в окно

15:03

Не пускала детей в школу из-за страха коронавируса: в Луцке суд оштрафовал многодетную матьВидео

15:01

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

14:57

Не хотела делать аборт: многодетная мать избила гинеколога под Днепром

14:44

В Украине обнаружили 4,5 тыс. опасных детских игрушекВидео

14:31

Печатный станок и обвал курса: что ждет экономику Украины в случае нападения РФ

Реклама
14:22

ТОП-10 лучших художественных фильмов 2021 года

14:17

"Воссоздать СССР невозможно": у Путина признали крах имперских плановВидео

13:49

Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022Видео

13:49

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого

13:39

В Черкасской области студенты планировали массовый расстрел в колледже

13:25

Кулеба едет в Британию: на повестке дня стратегическое партнерство между странамиВидео

13:23

Эрдоган объявил о помощи в решении конфликта России и Украины и назвал главные цели АнкарыВидео

13:11

20 раз ударил ножом и убрал за собой: под Тернополем жестоко убили молодую девушку

13:03

В Виннице по программе "Большая стройка" реконструировали полувековой спорткомплекс

13:00

Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

12:41

"ЙЕ Энергия" предлагает бизнесу зафиксировать цену на электроэнергию в первом квартале 2022 года

12:27

В Германии впервые за 16 лет избрали нового канцлера – им стал лидер СДПГ Олаф ШольцВидео

12:26

Запугивал и облил серной кислотой: в Хмельницкой области отец развращал 14-летнюю дочь

12:24

В Украине будет расширен перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19Видео

12:17

Кто чаще всего умирает от COVID-19 - ученые назвали самых уязвимых к вирусу людейВидео

11:44

Анна Седокова показала, как выглядела в 18 лет до ВИА Гры, троих детей и славы

11:29

Он в коме и самостоятельно не дышит: в центре Черновцов маршрутка сбила пенсионера

11:19

Банкомат ПриватБанка "обсчитал" украинца: недовольный клиент сообщил подробности

10:58

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

10:49

"Что-то подсыпали в бокал": в Польше мужчина спустил в стрип-баре целое состояние

Реклама
10:36

Мужчина убил семью и совершил самоубийство, чтобы избежать ареста за фейковый COVID-сертификат

10:13

Третья доза прививки в январе и новая вспышка COVID-19: Украина продолжает борьбу с вирусомВидео

10:07

Пытки возле школы длились полтора часа: подростки по-зверски избили ногами троих девочекВидео

09:33

К чему снятся духи: толкование известных сонников

09:26

Улицы превратятся в каток: украинцев предупредили о сильном гололеде в ряде областейВидео

09:17

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

08:54

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

08:37

В США заявили, что "Северный поток-2" заморозят в случае вторжения России в УкраинуВидео

08:36

Россию из-за атаки на Украину отключат от мировой финсистемы: США предупредили Москву о мощном удареВидео

08:33

Коронавирус в Украине 8 декабря: число новых больных за сутки превысило 9 тысяч

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять