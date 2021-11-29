Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

Астролог рассказала, что принесет человечеству 2022 год / ua.depositphotos.com

Астрологическая ситуация для всей Земли в 2022 году будет характеризоваться как чуть менее проблемная, чем в 2021 году. Но основные тенденции уходящего года всё же сохранятся.

Особенно это будет справедливо для начала и окончания 2022 года. В эти периоды повторятся те же напряжённые аспекты, которые действовали почти весь 2021 год.

И лишь летом 2022 года нас, землян, ожидает некоторое послабление и даже глоток свободы, который мы сможем отвоевать у всемирного надзирателя в лице ВОЗ и бигфармы.

Летом (начиная с мая) Юпитер покинет знак Рыб, где он находился в 2021 году и делал акцент на всём, что имеет отношение к медикаментам, химии, манипуляции сознанием, ложной информации, искажении фактов. Рыбы – мистический знак, склонный к подмене реальности вымыслом. А управитель Рыб Нептун в том числе отвечает за химические вещества и фармакологию. Поэтому, пока Юпитер находится в Рыбах, вакцинация остаётся в силе для жителей подавляющего большинства стран.

Но летом и далее, в конце 2022 года, Юпитер зайдёт в знак Овна. А это уже совсем другие характеристики. Овен готов бороться и даже драться за свои убеждения. Те протесты против обязательной вакцинации, которые в 2021 году проходили по всему миру, но не имели успеха, летом 2022 года будут более решительными. И определённые результаты будут достигнуты. Вот только какой ценой? Возможны очень жёсткие противостояния с применением силы с обеих сторон. Ведь Овен будет подстрекать к насилию всех, не только протестующих, но и полицию и карающие органы.

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Осенью Юпитер снова ненадолго вернётся в Рыбы. Поэтому вакцинация и ковидные ограничения ещё не будут окончательно сняты в 2022 году. В значительной степени коронавирус перестанет быть доминирующим фактором в жизни всего мира лишь в 2023 году.

Все остальные дальние (социальные) планеты в наступающем году останутся в тех же знаках, что и раньше. Их характеристики сохранятся в тех же рамках, что и в уходящем году.

Не будет наступающий год в чём-то особенным и в связи с затмениями, их количество не выше обычного: два солнечных и два лунных.

Но затмениям в принципе не стоит придавать большого значения. Это лишь визуальные (видимые с Земли) соединения или оппозиции Луны и Солнца, которые происходят ежемесячно! Просто обычно эти аспекты не видны, а в момент затмений их можно увидеть частично или полностью – вот и вся разница.

Вообще, с астрологией связывают много предрассудков, концентрируются именно на них, вместо того, чтобы пользоваться проверенными подсказками астрологии.

Так, например, в начале мая 2022 года будет период действия только гармоничных аспектов. Несмотря на то, что на начало мая приходится период между солнечным и лунным затмением, можно не обращать на это никакого внимания и пользоваться столь редкими в последнее время астрологически благоприятными днями.

Поэтому смело планируйте на начало мая важные дела и серьёзные начинания.

Учитывая, что в 2020 и 2021 годах таких гармоничных периодов не было вообще, можно порадоваться, что 2022 год предложит нам хоть что-то хорошее.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

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