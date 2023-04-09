Астрологические вершины высокой кухни: топ-5 лучших поваров по знаку зодиака

Вкусная еда греет тело, а иногда даже способна исцелить душу. Эти представители зодиакального круга знают это, как никто другой.

https://news.glavred.info/astrologicheskie-vershiny-vysokoy-kuhni-top-5-luchshih-povarov-po-znaku-zodiaka-10462450.html Ссылка скопирована

Какие знаки зодиака лучше всего готовят / flickr.com (Numerology Sign/ Marco Verch)

Кулинарию можно сравнить с настоящей магией: порой, з совершенно неприметных продуктов получаются настоящие шедевры, которые не только наполняют желудок и дарят сытость, но и греют душу. К кому же можно обратиться за этим особым вкусовым волшебством?

Главред расскажет, какие знаки зодиака лучше всего готовят, и в чем их главный гастрономический секрет.

Приготовление пищи для Тельца - не просто сочетание вкусов и текстур. Они всегда с удовольствием становятся к плите, особенно, если готовят для кого-то. Ведь для этого знака зодиака куда проще выразить свои чувства в кулинарии, чем открыть рот и заговорить о них. Они любят повторять рецепты блюд, которые они где-то попробовали или подсмотрели. При этом к кулинарной книге подходят крайне редко: пропорции, время приготовления и сервировку они выбирают интуитивно, и практически всегда - безошибочно.

видео дня

Интерес к кулинарии Раки проявляют крайне рано - они любят вкусно покушать, поэтому и приготовление пищи у них вызывает большой интерес. При этом они не брезгуют простой рабоче-крестьянской кухней и бутербродами, и с не меньшим азартом окунутся в тонкости приготовления блюд высокой кухни или колоритные национальные вкусы. Вкусное может быть простым, а простое - вкусным. В этом Раки убеждаются каждый раз, как только становятся к плите. К слову, для Рака, который "болеет" кулинарией, нет лучше подарка чем красивая посуда, функциональные и необычные гаджеты для кухни, или же гастро-тур. Пусть даже и по лучшим беляшным вашего города.

Девы обладают особой кулинарной смекалкой, поэтому готовят с особой изобретательностью, и часто - из головы. Кухня для них - едва ли не единственное место, где они могут отпустить себя, довериться интуиции и просто творить. Экспериментируют они страстно и увлеченно, с железной уверенностью в результате. Правда, увы, позволить себе такую роскошь могут не часто - просто потому, что любят нырять с головой в приготовление пищи плавно и размеренно, без спешки. А времени на это у Дев хватает далеко не всегда.

Поговаривают, что Рыбы великолепно готовят. Причем им покоряются сложные блюда, где любая погрешность в закладке или температуре продуктов, или стране происхождения специй, превращают их в несъедобное нечто. А эти знаки Зодиака точно знают, как удовлетворить даже самые требовательные аппетиты. Почему поговаривают? Потому что увидеть Рыб на кухне сравнимо с новогодним чудом: поначалу ты еще веришь, что такое возможно, но потом узнаешь, что Деда Мороза не существует. Так и с Рыбами - имея природный талант, о котором мечтают многие, они используют его очень редко. И очень спонтанно.

Спору нет, готовят Козероги вкусно. И сервировка красивая. И горелый лук не плавает в супе по соседству с сырым рисом, об который можно сломать зуб. Этот знак зодиака покоряет любой рецепт, который найдет в кулинарной книге или в Интернете. Но есть одно "но" - готовят строго по бумажке, без экспериментов. Поэтому просьба от близких: "Приготовь что-то вкусненькое" порой ввергает их в ступор - нужна четка инструкция: что, когда и на сколько персон готовить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: