Астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина

Диктатор РФ долго не проживет – его может не стать уже в этом году. При этом он умрет не своей смертью, прогнозирует астролог.

Астролог Влад Росс назвал точный месяц убийства Путина/ Главред, скрин

Российский диктатор Владимир Путин может умереть уже в этом году, он может отправиться на тот свет летом.

Такой прогноз сделал астролог Влад Росс в интервью УНИАН. Он отмечает, что 17-18 марта Черная Луна, которую еще называют Лилит, вошла в дом смерти диктатора РФ Путина.

Согласно прогнозу астролога, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

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"Кстати, у него может повториться ситуация, которая была у Гитлера. Он может отравить себя, а потом ему кто-нибудь пустит пулю в лоб", – сказал Росс.

При этом Росс отмечает, что после смерти российского диктатора война в Украине не закончится. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, кто станет президентом России после Путина.

Согласно прогнозу астролога, если место главы РФ займет проукраинский человек, то сразу прекратятся обстрелы украинских территорий и нам вернут Крым. В том же случае, если новым президентом страны-агрессора России станет другой диктатор, то война может остаться "замороженной" на многие годы.

Ранее экстрасенс Макс Гордеев спрогнозировал, сколько осталось жить Путину. Как говорит Гордеев, расклад карт Таро однозначен – есть первые признаки смертельной болезни российского диктатора Путина. Согласно его прогнозу, у Путина уже "остались последние месяцы".

Напомним, астролог Альбина Пономаренко предупредила о трех самых опасных днях в конце марта. Российские захватчики в ближайшее время могут снова ударить ракетами по Украине. Есть риск массированных ракетных обстрелов в период 24-26 марта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал –ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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