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Астролог указала дату смерти Путина

22 августа 2022, 15:05

Уже в ближайшее время в России начнется сложный период, который запустит процессы упадка.

Владимир Путин, астролог
Астролог указала дату смерти Владимира Путина/ УНИАН, pixabay.com

Август 2022 года ознаменуется для России тем, что в конце этого месяца для страны-агрессора наступит сложный период. Именно в этом месяце российский диктатор Владимир Путин может отправиться "на тот свет".

В самой России будут происходить изменения в ряде сфер. Такой прогноз дала астролог Наталья Власенко, пишет УНИАН.

"С 24 августа по 25 сентября в России начинается сложный период. Исходя из натальной карты Путина, скорее всего, он уже мертв. В самой же стране стоит ждать изменения в секторе международных отношений (могут появляться новые соглашения, или же будет происходить разрыв контрактов с партнерами), которые российским властям, скорее всего, не понравятся", – отмечает астролог.

Также будут происходить нарушения во внешней торговле. При этом давление санкций на страну-агрессора не спадет.

Кроме этого, в РФ будет усиливаться военный сектор, но скорее всего уже для защиты, ведь могут быть нарушены пределы России.

"До 25 декабря сильно пострадает банковская система. Амбиции России будут расти, однако будет происходить это на фоне многих противоречий и сложностей среди властной "верхушки". В этот период стоит ждать на национальные споры и волнения из-за президента", – говорит астролог.

В РФ в то время может появиться настоящее желание вести диалог. Также примерно в тот период времени в международных судах уже может начаться рассмотрение преступлений, которые совершили российские оккупанты в Украине, отмечает Власенко.

Ранее астролог Марина Скади отмечала, что октябрь нынешнего года будет очень непростым, но он станет началом агонии России. Уже до конца года ВСУ вполне смогут переломить ситуацию в свою пользу. А Россия к тому времени больше не сможет противостоять Украине.

Также астролог Яна Эзотеричка отмечала, что угроза ядерного удара или химического оружия существует. Также до конца августа нам стоит ожидать исторического события.

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