Астролог указал точную дату перелома в войне с РФ

По словам Дмитрия Урануса, Северодонецк, Лисичанск и близлежащие населенные пункты были обречены.
Согласно прогнозу астролога Дмитрия Урануса, перелом в войне России против Украины должен произойти во вторник, 5 июля.
Должно ослабнуть наступление российских захватчиков на направлении Бахмута. Об этом астролог написал на своей странице в Facebook.
"Сейчас происходит перелом. Марс 5 июля переходит в Телец, и очень тяжелая карта перехода Марса в Овен теряет силу и свой негатив. Думаю, что натиск противника на долготу Бахмута должен ослабеть, а линия фронта возле Бахмута стабилизируется", – отметил Дмитрий Уранус.
Также он добавил, что сейчас очень важно не позволить врагу приблизится к линии городов Константиновка-Краматорск-Славянск с севера и с юга, чтобы не образовался новый котел.
Кроме этого, астролог отметил, что города Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты, которые расположены вблизи них, украинским войскам было невозможно удержать.
"Северодонецк, Лисичанск и прилегающие населенные пункты были обречены, их невозможно было удержать. Долготу Бахмута противник не пересек, она удержана, что является большим плюсом. Эту долготу следует удерживать любым путем, в июле ее можно удержать", – отметил он.
Ранее астролог Влад Росс рассказал, что вскоре будет разрушен Крымский мост, который имеет такое большое практическое и символическое значение для России.
Напомним, астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала, что в мире в ближайшее время ожидаются серьезные изменения. Сейчас Украина, как и весь мир, стоит на пороге новой эры, и эта эра начнется в марте 2023 года.
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