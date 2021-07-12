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Астролог спрогнозировал, кто станет новым президентом Украины

12 июля 2021, 13:04
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Влад Росс дал политический прогноз. Эксперт сказал, что светит Зеленскому, Порошенко и Разумкову.

Астролог полагает, что новым президентом Украины станет Разумков
Новым президентом Украины станет Дмитрий Разумков, полагает Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс заявил, что новым президентом Украины будет нынешний председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Действующий глава государства Владимир Зеленский не станет олигархом, рассказал эксперт в эфире Апостроф TV.

По словам собеседника, экс-президент Петр Порошенко не сможет находиться в нашей стране, поскольку будут приведены неопровержимые факты, которые говорят о том, что он причастен к коррупции.

Астролог добавил, что бывший гарант сбежит на дачу, которая находится в испанском городе Марбелья.

"…есть еще Разумков. Я всегда говорил, что это будущий президент Украины", – сказал эксперт.

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Астролог видит Разумкова президентом Украины
Астролог видит Дмитрия Разумкова президентом Украины / УНИАН

Напомним, в 2019 году Влад Росс сказал, что Дмитрию Разумкову подходит пост спикера парламента, поскольку на этой должности он сможет способствовать осуществлению реформ. Астролог также отмечал, что Разумкову грозит преждевременная смерть.

Справка. Петр Порошенко занимал пост президента с 2014 по 2019 год. Владимир Зеленский стал главой государства 20 мая 2019 года.

Дмитрий Разумков занял должность председателя Верховной Рады 29 августа 2019-го.

Очередные новые выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Влад Росс Дмитрий Разумков
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