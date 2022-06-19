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Астролог рассказала, когда закончится война и будет подписан мирный договор

19 июня 2022, 16:08

Ждать переговоров придется еще несколько месяцев, а в июне-июле боевые действия лишь обострятся.

астролог, война в украине, украинские военные
Астролог рассказала, когда закончится война в Украине и будет подписан мирный договор/ Reuters pixabay.com

В июне боевые действия будут лишь обостряться. На это влияет вхождение Марса в знак Овна.

Последствия такого "союза" двух знаков ощущаются уже с конца мая. Об этом рассказала астролог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

Марс, олицетворяющий собой стихию огня в огненном же знаке означает в итоге двойной огонь. Следствием этого станет агрессия в социуме, нежелание уступать и искать компромиссы. Такой астрологический союз знаков производит мощную энергию, которая, не находя себе выхода, выливается в кровопролитное выяснение отношений – как между государствами, так и между людьми, говорит астролог.

Овен будет находиться в знаке Марса еще полтора месяца, поэтому в это время стоит быть готовыми к неприятным сюрпризам.

По словам Виттрок, в этот период времени не стоит ожидать окончания острой фазы войны с кровопролитными боями. При этом июль в войне – в первую очередь его первая половина – будет таким же тяжелым, как и июнь.

Однако уже в августе Марс войдет в знак Близнецов и будет находиться там целых восемь месяцев. А такое сочетание знаков означает не столько какие-то активные действия, сколько общение на всех уровнях. Итак, говорит астролог, в этот период времени агрессивная и воинственная энергия уйдет в слова. Поэтому вполне возможно, что тогда начнутся переговоры, которые могут закончиться подписанием мирного договора.

Читайте такжеЖданов объяснил, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление и сколько военных для этого нужноПо словам астролога такие плодотворные переговоры могут состояться накануне Дня Независимости. Это не обязательно означает полное прекращение войны – договор может быть промежуточным и временным, однако тогда прекратится огонь и не будут гибнуть люди, что очень важно. Возможно будут продолжаться кое-где локальные столкновения, говорит астролог.

Ранее астропсихолог Лариса Гресь отмечала, что в августе 2022 года положение планет указывает на возможное затишье в ходе войны, которую развязала Россия в Украине.

В то же время астролог Ольга Медвецкая составила новый астрологический прогноз для Украины на все лето 2022 года, в котором обозначила его основные даты. Она отмечает, что война в Украине не сможет закончиться летом 2022 года.

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