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Астролог рассказала, какие изменения ждут каждый знак зодиака на Ивана Купала

6 июля 2022, 18:29

В ночь на Ивана Купала снятся вещие сны.

Ивана Купала
Ивана Купала / pixabay

В ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля украинцам следует держаться подальше от воды и водоемов.

Как отмечает астролог и таролог Анна Ефремова, это очень опасное время.

"Держитесь подальше от воды и водоемов. Никаких ванн особенно женщинам и детям. До захода солнца искупаться нужно. Сегодня низшие энергии в своей стихии", - пишет астролог.

При этом Ефремова напомнила, что в ночь на Ивана Купала снятся вещие сны.

"Запишите себе их на листок и поставьте дату. Реализация будет с течении полугода", - добавила она.

Также специалист советует насобирайте и насушите травы в эти два дня. Чтобы наслаждаться вкусным чаем.

Что ждет каждый знак зодиака на Ивана Купала

  • Овнам нельзя критиковать других, пока вы не сможете предложить решение лучше.
  • Тельцам не стоит бояться кардинальных советов, ваша смелость будет вознаграждена.
  • Близнецы вдохновлены успехом и готовы свернуть горы на своем пути.
  • Раки устали от объема задач, которые потоком на вас сыплются. Расставьте приоритеты.
  • Львам теплые слова близких поднимут вам настроение, но и вы не драматизируйте.
  • Девам не стоит экономить на вещах, которые приобретаете не на один год.
  • Весам нужно следовать важным решениям. Не стоит останавливаться на достигнутом.
  • Скорпионам нужно разгрузитьсебя отдел, которые действительно вам выгодны. Все остальное подождет.
  • Стрельцам не стоит быть активными все равно не будет вознаграждения, лишний раз не нервничайте.
  • Козерогам стоит напомнить о себе и заняться своей жизнью.
  • Водолеем нельзя себя жалеть.Упущенное время будет тяжело наверстать.
  • Рыбам нужно заняться работой, чтобы не пропустить важные изменения.

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