Астролог рассказала, какие изменения ждут каждый знак зодиака на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала снятся вещие сны.
В ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля украинцам следует держаться подальше от воды и водоемов.
Как отмечает астролог и таролог Анна Ефремова, это очень опасное время.
"Держитесь подальше от воды и водоемов. Никаких ванн особенно женщинам и детям. До захода солнца искупаться нужно. Сегодня низшие энергии в своей стихии", - пишет астролог.
При этом Ефремова напомнила, что в ночь на Ивана Купала снятся вещие сны.
"Запишите себе их на листок и поставьте дату. Реализация будет с течении полугода", - добавила она.
Также специалист советует насобирайте и насушите травы в эти два дня. Чтобы наслаждаться вкусным чаем.
Что ждет каждый знак зодиака на Ивана Купала
- Овнам нельзя критиковать других, пока вы не сможете предложить решение лучше.
- Тельцам не стоит бояться кардинальных советов, ваша смелость будет вознаграждена.
- Близнецы вдохновлены успехом и готовы свернуть горы на своем пути.
- Раки устали от объема задач, которые потоком на вас сыплются. Расставьте приоритеты.
- Львам теплые слова близких поднимут вам настроение, но и вы не драматизируйте.
- Девам не стоит экономить на вещах, которые приобретаете не на один год.
- Весам нужно следовать важным решениям. Не стоит останавливаться на достигнутом.
- Скорпионам нужно разгрузитьсебя отдел, которые действительно вам выгодны. Все остальное подождет.
- Стрельцам не стоит быть активными все равно не будет вознаграждения, лишний раз не нервничайте.
- Козерогам стоит напомнить о себе и заняться своей жизнью.
- Водолеем нельзя себя жалеть.Упущенное время будет тяжело наверстать.
- Рыбам нужно заняться работой, чтобы не пропустить важные изменения.
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Автор: Маша Тупченко