Астролог рассказала, какие изменения ждут каждый знак зодиака на Ивана Купала

Ивана Купала / pixabay

В ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля украинцам следует держаться подальше от воды и водоемов.

Как отмечает астролог и таролог Анна Ефремова, это очень опасное время.

"Держитесь подальше от воды и водоемов. Никаких ванн особенно женщинам и детям. До захода солнца искупаться нужно. Сегодня низшие энергии в своей стихии", - пишет астролог.

При этом Ефремова напомнила, что в ночь на Ивана Купала снятся вещие сны.

"Запишите себе их на листок и поставьте дату. Реализация будет с течении полугода", - добавила она.

Также специалист советует насобирайте и насушите травы в эти два дня. Чтобы наслаждаться вкусным чаем.

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