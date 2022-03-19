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Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в весеннее равноденствие 20 марта

19 марта 2022, 00:37

Астролог отмечает, что 20 марта напряжение будет высочайшего уровня.

весна
Весеннее равноденствие 2022 / pixabay

Уже 20 марта наступит Весеннее равноденствие. Когда солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. С этого дня вступает в свои права знак Овен.

"Мы можем многое планировать, желать и мечтать. Но есть одно, самое сильное: мантры, молитвы, поедание. Вы можете в этот момент, загадывать желания, переходить на новый уровень, и возможно, в вашей жизни многое изменится. Но если вы в такой мощный момент, будете молиться, вы увидите чудо и именно этот год, пройдет для вас под защитой", - говорит астролог Елена Негрей.

Астролог отмечает, что 20 марта Марс спорит с Ураном и напряжение будет высочайшего уровня.

"В таких случаях победителей нет. Ситуация может развернуться в любую сторону. Эмоции на грани фола, нервные срывы лучший вариант такого противостояния. Ждут действительно напряженные дни", - добавила астролог.

Что ждет каждый знак зодиака в весеннее равноденствие 20 марта

Овны в День весеннего равноденствия почувствуют огромный прилив энергии.

Тельцам стоит избавиться от своих подавленных эмоций.

Близнецов ждет отличный рабочий день, где можно реализовать свои планы.

Раки могут стать лидером в команде, не позволяйте никому испортить вам настроение.

Львам очень важен комфорт, поэтому иногда у вас может возникать беспокойство перед неизвестным.

У Дев 20 марта в день Весеннего равноденствия могут захлестнуть не самые приятные чувства и эмоции.

Весам стоит быть осторожнее с людьми, которые на вас обижены. Будет лучше, если вы помиритесь.

Скорпионам хорошее время для того, чтобы проанализировать свой рабочий процесс.

Стрельцам утром 20 марта самое время составить план на будущее.

Козерогов попытаются вывести на негатив. Не принимайте невежливые слова на свой личный счет.

Водолеев ждет удачный день и новые знакомства, которые принесут удачу в будущем.

Рыбам нельзя совершать большие покупки 20 марта, но ждет удача в работе.

Читайте такжеПриметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делать

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