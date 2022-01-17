Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 января

Полнолуние в январе / pixabay

Полнолуние - это довольно опасный период. Как говорят специалисты, полнолуние всегда ведет за собой целую череду неприятностей и бед.

18 января 2022 года случится первое полнолуние в 2022 году. Как отмечает астролог Юлия Погорельченко, это будет напряженное время.

"Этот день не подходит для важных дел, новых начинаний, медицинских обследований и оформления документов", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что у трех знаков зодиака эмоциональный фон будет зашкаливать.

"Во вторник полнолуние в Раке. Возрастет количество обид, скандалов и претензий. Дети могут эмоционально реагировать на все. В январский период будут происходить важные изменения в финансовом секторе", - отмечает Погорельченко.

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По ее словам, самые эмоциональные знаки зодиака (скорпионы, львы и козероги - ред.) будут чувствовать упадок сил в полнолуние 18 января.

По словам специалистов, нельзя в этот день брать деньги в долг и совершать дорогие покупки.

Что ждет каждый знак зодиака в Полнолуние

Овнам нельзя быть упрямыми, нужно слушать и делать выводы.

Тельцам стоит внимательно следить за действиями на работе.

Близнецам в полнолуние стоит не проводить важные встречи, а перенести их на следующий день.

Раки будут чувствовать вдохновение в работе и делах.

Львам понадобится помощь близких.

Девам нельзя игнорировать свою интуицию, чтобы достичь успеха.

Весам стоит найти союзников для решения важных проблем.

Скорпионам стоит отдохнуть и набраться сил. Эмоции будут брать вверх.

Стрельцов ждут хорошие новости, касающиеся работы и перемены к лучшему в деловой сфере.

Козерогов ждет приятная встреча в деловой сфере.

Водолеем стоит ждать приятную поездку и решение важных вопросов.

Рыбам стоит остаться дома и дать себе передышку.

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