Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта

Что нельзя делать в полнолуние 18 марта.
18 марта, за два для до Весеннего равноденствия произойдет полнолуние. Как отмечают астрологи, это лучшее время обратить внимание на свое самочувствие и ощущения в теле.
"Если вблизи 18 марта вы почувствовали недомогание, не спешите пичкать себя таблетками! Поговорите со своим телом. Подумайте, что вы делали не так, почему вашему телу потребовалась эта болезненная пауза в привычном ритме жизни? О чем вам это сигналит?", - говорит астролог Лилия Космос в Instagram.
Она отмечает, что в полнолуние 18 марта стоит: сделать генеральную уборку, выбросить ненужные вещи и заняться своим здоровьем.
Что нельзя делать в полнолуние 18 марта
- выяснять отношения
- брать кредиты и обязательства
- вести серьезные переговоры
- переедать
- употреблять алкоголь
- загадывать желания
Что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта
Овнам этот день подготовил приятные встречи и всплеск любовных чувств.
Тельцам стоит быть осторожными. Возможны недопонимания в семье и со своими коллегами.
Близнецам нужно решать семейные проблемы по порядку. Не нужно пытаться устранить все сразу.
18 марта может стать непростым месяцем для Раков. Пора усмирить свою гордость и амбиции.
Львам нужно начать работать над собой и завершить дела.
Девам нужно быть осторожными и крайне расчетливы. За одну малейшую ошибку, неверное слово, попытку развязать скандал можно поплатиться тем, что отношение к вам у окружающих людей испортится.
Весы столкнутся с неожиданностями. Это могут быть случайные встречи, которые окажутся судьбоносными.
Скорпионам предстоит непростое решение. На карту поставлена судьба дальнейших отношений.
У Стрельцов появится отличная возможность решить многие проблемы, которые регулярно дают о себе знать.
Козерогам рекомендуется перестать сомневаться во всём, тем более в чувствах и поступках своего партнёра.
Водолеям не стоит приступать к активным действиям без тщательного плана. Если вы хотите перевести отношения в новую плоскость, тщательно продумайте каждый свой шаг.
Рыбам нужно найти смелость признаться в том, что были неправы, это решит массу проблем и покажет вас как мудрого человека, способного признавать свои ошибки.
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