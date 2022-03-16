Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта

Полнолуние / pixabay

18 марта, за два для до Весеннего равноденствия произойдет полнолуние. Как отмечают астрологи, это лучшее время обратить внимание на свое самочувствие и ощущения в теле.

"Если вблизи 18 марта вы почувствовали недомогание, не спешите пичкать себя таблетками! Поговорите со своим телом. Подумайте, что вы делали не так, почему вашему телу потребовалась эта болезненная пауза в привычном ритме жизни? О чем вам это сигналит?", - говорит астролог Лилия Космос в Instagram.

Она отмечает, что в полнолуние 18 марта стоит: сделать генеральную уборку, выбросить ненужные вещи и заняться своим здоровьем.

Что нельзя делать в полнолуние 18 марта

выяснять отношения

брать кредиты и обязательства

вести серьезные переговоры

переедать

употреблять алкоголь

загадывать желания

Что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта

Овнам этот день подготовил приятные встречи и всплеск любовных чувств.

Тельцам стоит быть осторожными. Возможны недопонимания в семье и со своими коллегами.

Близнецам нужно решать семейные проблемы по порядку. Не нужно пытаться устранить все сразу.

18 марта может стать непростым месяцем для Раков. Пора усмирить свою гордость и амбиции.

Львам нужно начать работать над собой и завершить дела.

Девам нужно быть осторожными и крайне расчетливы. За одну малейшую ошибку, неверное слово, попытку развязать скандал можно поплатиться тем, что отношение к вам у окружающих людей испортится.

Весы столкнутся с неожиданностями. Это могут быть случайные встречи, которые окажутся судьбоносными.

Скорпионам предстоит непростое решение. На карту поставлена судьба дальнейших отношений.

У Стрельцов появится отличная возможность решить многие проблемы, которые регулярно дают о себе знать.

Козерогам рекомендуется перестать сомневаться во всём, тем более в чувствах и поступках своего партнёра.

Водолеям не стоит приступать к активным действиям без тщательного плана. Если вы хотите перевести отношения в новую плоскость, тщательно продумайте каждый свой шаг.

Рыбам нужно найти смелость признаться в том, что были неправы, это решит массу проблем и покажет вас как мудрого человека, способного признавать свои ошибки.

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