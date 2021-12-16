Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния 2021 / pixabay

День зимнего солнцестояние в 2021 году будет 21 декабря. Именно после него постепенно начинает удлиняться световой день и укорачиваться ночная темнота.

По киевскому времени зимнее солнцестояние произойдет в 17:59 21 декабря. В 2022 году - 22 декабря в 5:28.

Астролог Юлия Погорельченко отмечает, что день зимнего солнцестояния - это один из 4 энергетически мощных дней. После этого дня Солнце начинает набирать свою силу.

"20 декабря или утром 21 хорошо бы очистить жилье, рабочее место, пройти процедуры очищения самому. Подвести итоги прошедшего года лучше во вторник. Не стоит планировать, а мысленно пройтись в прошлое. Например, составить список благодарности прошлому году", - отмечает астролог в Instagram.

Каждому знаку зодиака 22-23 декабря можно составлять планы на будущий год, мечтать на рассвете, наполняя свои мысли энергией Солнца.

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Что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестояния 2021

Овен

Овнам солнцестояние принесет избавление от стресса и тревожности.

Телец

Тельцы могут почувствовать себя не в своей тарелке, однако испытания, выпавшие на их долю, помогут им выйти из личного кризиса.

Близнецы

В день зимнего солнцестояния стоит забыть старые обиды и перестать критиковать окружение за то, что оно не ценит того, что делают Близнецы.

Рак

Ракам в день зимнего солнцестояния удастся отстоять личные границы и пресечь любые попытки манипулирования.

Лев

Львам принесет освобождение от тех, кто привык жить за чужой счет и обижать окружающих неуместными высказываниями.

Дева

Девам важно вынести важный жизненный урок.

Весы

Весам важно верить в то, что вслед за черной полосой всегда наступает белая.

Скорпион

Скорпионы в день зимнего солнцестояния получат возможность преодолеть любые преграды на пути к заветной мечте.

Стрелец

Стрельцы в день зимнего солнцестояния могут вновь столкнуться с проблемами из прошлого.

Козерог

Козерогам выпадает отличный шанс исправить ошибки прошлого, чтобы не упустить успешное будущее.

Водолей

Водолеям 21 декабря важно оставить спешку, чтобы нервозность не стала причиной дальнейших неприятностей.

Рыбы

Рыбы в день зимнего солнцестояния смогут изменить свою жизнь к лучшему, если они прислушаются к доводам разума, а не эмоций.

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