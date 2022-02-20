Астролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиака

Чем опасна дата 22.02.2022 / ua.depositphotos.com

Уже на будущей неделе придет уникальная магическая дата 22.02.2022. Этот мощный энергетический день способен лишить многих знаков зодиака положительной энергии.

Как говорит астролог Юлия Погорельченко, 22 февраля будет самым напряженным днем недели.

"Вторник будет напряженным днем. Утром встанем явно не в духе, отсутствие взаимопонимания не столько с окружающими, но и с собой может доставлять трудности любому знаку зодиака", - говорит астролог в Instagram.

По словам астролога, 22.02 могут ожидать неожиданные события в семье.

"Может произойти некое истощение организма к вечеру 22.02", - добавила она.

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А вот уже на следующий день стоит начинать новые дела и планировать рабочие встречи.

"Можно уделить время своему здоровью, посетить родственников", - отметила астролог.

Кому из знаков зодиака ждать крутого поворота 22.02.2022

Целеустремленным людям помогут свои амбиции справиться с трудностями 22 февраля. К такому знаку зодиака относятся Девы. Во вторник Девы будут много думать, из-за возникших "сюрпризов" в жизни и на работе.

22 февраля одиноким людям можно встретить свою вторую половинку. На высоте будут Весы. Чтобы все дела разрешить, нужно начинать их с холодной головой.

Изменить жизнь смогут Водолеи. 22.02 для данного знака зодиака будет счастливым днем. Можно смело менять работу, совершать переезд и удивлять вторую половинку.

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