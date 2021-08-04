Астролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВД

Астролог Влад Росс рассказал, что ждет Авакова / УНИАН

Отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины была его личным желанием. Он предусмотрительно предпочел вовремя уйти и покинуть политическую сцену. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Аваков понял, насколько напряженная и опасная ситуация сложится в Украине осенью и предпочел заранее уйти с должности.

"Аваков – типичный Козерог, и в его гороскопе Луна во Льве. Это говорит о том, что он – "серый кардинал" Украины, и именно он во многом управлял происходящим в стране, а не Зеленский и Ермак", – отметил Влад Росс.

Также астролог уточнил, что осенью 2021-го, по его прогнозу, в Украине произойдут протесты, и потому Аваков решил покинуть пост.

"Эти протесты будут связаны с тем, что Украину заставят действовать в рамках "формулы Штайнмайера" или пустить воду в Крым. Обществом все это будет воспринято как пересечение властью "красных линий". Также не исключен осенью тарифный майдан", – рассказал Росс.

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Кроме того, астролог убежден, что вскоре также состоится отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Дальше Разумков и Аваков будут играть в тандеме: Разумков будет идти в президенты, а Аваков – в премьеры. Они сформируют команду, которая будет в оппозиции к Зеленскому. Это будет хороший и эффективный тандем. Ведь уже этой осень в Украине могут состояться досрочные парламентские выборы. В любом случае то, что Шмыгаль и его правительство уйдут, это 100%", – отметил Влад Росс.

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Астролог высоко оценил шансы Авакова стать новым премьер-министром.

"Это самый умный и самый хитрый политик, который уже более семи лет пребывал у власти, плюс силовики очень завязаны на него. К тому же, имя Арсен означает "благородный воин", "благодетель", – добавил Росс.

Однако, по словам Росса, пока сложно предсказать, будет ли премьер Аваков благом для Украины.

"Единственное, в чем можно быть уверенными: Аваков сможет выстраивать отношения с внешним миром, и его будут уважать, в отличие от многих людей, которые сегодня у власти и которые никак не могут найти точки соприкосновения с зарубежными партнерами", – заверил Влад Росс.

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