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Астролог рассказал, по каким направлениям летом ударит Россия

6 июля 2021, 06:47

Влад Росс также оценил вероятность вспышки мировой войны в ближайшее время.

Астролог рассказал, по каким направлениям может ударить российская армия
Астролог рассказал, когда ждать эскалации на Донбассе / УНИАН

Летом этого года сложится крайне опасная в военном плане ситуация, когда от России можно будет ждать сюрпризов. И неслучайно то президент РФ Владимир Путин обвиняет Украину в стягивании войск к линии разграничения на Донбассе, то российский министр обороны Сергей Шойгу заявляет о взрывоопасной ситуации в Европе и об угрозе нового противостояния в мире. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, большая угроза эскалации военных действий и очередного проявления агрессии России существует во второй половине июля и в августе этого года.

"Это связано с положением Марса – планеты военных действий. Его влияние может послужить искрой, из которой разгорится пламя и "зажжется" ситуация на Донбассе", – объяснил Влад Росс.

Астролог считает, что новая военная операция России может быть связана с попыткой обеспечить Крым пресной водой.

"Россия может напасть на Новую Каховку, чтобы забрать канал и пустить воду в Крым. Очень настораживает, что Россия не предпринимает никаких действий, чтобы решить проблему воды на полуострове, организовать ее доставку. Значит, остается один путь – военный, благодаря которому будут отвоеваны водные артерии, которые раньше питали Крым водой", – рассказал Росс.

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Кроме того, астролог не исключает, что Россия соберется напасть на военную базу в Очакове. Причем сделает это до того, как там станут базироваться западные военнослужащие, уточнил он.

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К счастью, хоть мировой войны не предвидится, заверил Влад Росс.

"Глобальной войны не будет. Все ограничится мировой кибервойной, которая уже началась", – отметил астролог.

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