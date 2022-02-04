Астролог предсказал кардинальные перемены в феврале-2022 трем знакам зодиака

По словам Влада Росса, не всех ждут приятные перемены – один знак должен быть готов к ударам судьбы.
Для трех знаков зодиака февраль 2022 года станет месяцем кардинальных перемен и важных событий в жизни. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По прогнозу астролога, два знака зодиака ждет светлая полоса жизни, и все перемены будут к лучшему. Речь идет о Водолее и Деве.
"Водолей в феврале будет обречен на успех. Его ждут важные и однозначно позитивные перемены в карьере и финансовом положении. Плюс у Водолея появятся новые возможности перспективного партнерства", – отметил Влад Росс.
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В свою очередь, Деву, по словам астролога, в феврале ждет смена рода деятельности и важные перемены в работе, и все это будет во благо представителей знака.
Также в феврале-2022 к кардинальным переменам должен быть готов Козерог, уверен астролог. Однако, в отличие от Водолея и Девы, Козерога ждут не особо приятные события.
"Козерога в последний месяц зимы ждут удары судьбы. Такое положение дел будет обусловлено тем, что Марс в феврале будет двигаться по Козерогу, что часто провоцирует конфронтацию и жесткость. Из-за этого представителям знака часто будет казаться, что в любых их делах коса находит на камень. Марс обусловит какой-то жесткий перелом: Козерог может потерять положение, должность или влияние, одним словом, будет низвергнут, а также он неизбежно столкнется с превалирующей над собой силой", – предостерег Влад Росс.
Напомним, что ранее астролог Влад Росс рассказал, для каких знаков зодиака февраль-2022 будет суперуспешным месяцем.
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