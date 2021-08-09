Астролог объяснил, почему Зеленскому нельзя встречаться с Байденом 30 августа

Астролог спрогнозировал, чем закончится встреча Зеленского и Байдена / коллаж УНИАН

Для встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, которая должна состояться 30 августа в Вашингтоне, выбран крайне неблагоприятный день, а потому от этой встречи положительного для нашей страны результата ожидать не стоит. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, 30 августа – это "худший день для встречи Зеленского и Байдена, который только можно было бы придумать", и это связано с несколькими астрологическими аспектами.

Во-первых, объяснил Влад Росс, в этот день будет ущербная Луна, на которой нельзя проводить важные встречи и переговоры. К тому же, при перелёте в это время могут происходить сложные ситуации.

"Во-вторых, как раз начнется критический 23-й лунный день. Более того, Луна будет в соединении с Черной Луной в Близнецах, из-за этого мы можем надеяться на один результат этой встречи, но переговоры произойдут совсем по-другому. Возможен обман и недоверие", – отметил астролог.

В-третьих, по словам Росса, в это время Марс будет в оппозиции к Нептуну, что также усложнит ход переговоров и достижение взаимопонимания.

Реклама

Учитывая неблагоприятную картину, которая вырисовывается на 30 августа, Влад Росс счел целесообразным перенести встречу Зеленского и Байдена на вторую половину сентября.

"К тому времени уже и американские конгрессмены выйдут из отпуска и будут находиться на своих рабочих местах. На 30 августа встреча назначалась специально, чтобы Зеленский не смог встретиться с конгрессменами, которые в состоянии заблокировать запуск Северного потока-2, потому что поддержка этого решения со стороны конгрессменов, причем и демократов, и республиканцев, очень велика. Украинскому руководству следовало бы перенести встречу на период после 15 сентября", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеПожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021

Астролог убежден, что для Владимира Зеленского не так важна встреча с Джозефом Байденом, как встречи с конгрессменами, поскольку на продуктивный разговор с американским президентом рассчитывать не приходится ввиду его личного отношения к украинскому коллеге.

"Байден Зеленскому ничего не простит. Байден – это типичный злопамятный Скорпион, который не простит Зеленскому переговоры с Трампом, открытое в Украине уголовное дело, связанное с компанией Burisma. Байден воспринимает Зеленского как противника", – объяснил Росс.

Впрочем, по мнению астролога, надежду вселяет то, что Зеленский может очаровать Байдена, и тогда может быть достигнут более хороший результат.

"Когда Байден и Зеленский встретятся лично, поговорят – что-то может измениться в лучшую сторону для Украины. Но пока что Байден считает Зеленского врагом", – добавил Влад Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.