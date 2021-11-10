Астролог назвала счастливчиков, которые найдут свою любовь до конца 2021 года

Астролог рассчитала любовный гороскоп / 1zoom.ru

Под конец 2021 года астролог Людмила Булгакова сделала радостный прогноз для некоторых знаков Зодиака. Эксперт говорит, что четыре знака несмотря на малый период времени обязательно найдут свою любовь.

Счастливчиками могут стать представители знаков Овен, Дева, Рыбы и Телец.

Овен (21.03 – 20.04)

Представители этого эмоционального и чувственного знака, могут влюбиться за несколько секунд и обрести ту единственную половинку, с которой смогут стать счастливым на долгие годы.

Телец (21.04 – 21.05)

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Люди, родившиеся в конце весны, могут вполне неожиданно найти свою любовь в канун Нового года. Это может быть обычное знакомство в парке или новые люди в окружении. Главное - не упустить свой шанс, иначе можно остаться на Новый год в одиночестве.

Дева (22.08 – 23.09)

Конец года обещает стать счастливым и для Дев, которым судьба готовит яркий и страстный роман. Главное - постараться, чтобы этот огонь не потух.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы в конце 2021 года встретят свою половинку. Причем, при самых обыденных обстоятельствах. Поэтому астролог рекомендует не расстраиваться из-за нехватки романтики. Отношения будут длительными и чувственными.

Как подытожила астролог, главное верить в свою судьбу, и тогда она сложится самым лучшим образом.