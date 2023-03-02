Астролог назвала самый опасный день марта: возможна атака химическим оружием

В течение одной недели под угрозой ударов будет находиться энергетическая сфера нашего государства.

Астролог назвала самый опасный день марта/ ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). В частности, есть угроза поражения химическим оружием.

Параллельно с этим страна-агрессор Россия может усилить проталкивание своей лжи в зарубежные средства массовой информации. Такой прогноз дала астролог Ольга Медвецкая.

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"Около 15 марта (плюс-минус 5 дней) есть риск массированной атаки на Украину, при этом возможно применение запрещенных видов оружия, в том числе химического. Это может быть и/или с использованием мер нечестной борьбы – усиление лжи в мировых СМИ или запуск нового фейка, провокации со стороны врага", – прогнозирует Медвецкая.

По словам астролога, на такие события указывает соединение четырех небесных объектов. Также Медвецкая отмечает, что с 15 по 20 марта будет сохраняться угроза удара по энергетической сфере Украины.

"Это будет происходить через соединение таких действующих лиц: солнце (символизирует государственность, правителя), Нептун (обман, иллюзия, химия, яд), Меркурий (воздух, транспорт, СМИ, информация). И это их восхождение было бы вполне нормальным, но все эти трое не только сойдутся вместе, но и образуют напряженный аспект планеты войны и оружия – Марса, предвещающий негативное вооруженное воздействие. 15-20 марта будет под угрозой и энергетическая сфера (квадрат Венера-Плутон)", – прогнозирует астролог.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в марте 2023 года может произойти контрнаступление ВСУ, а оккупантов ждет провал. По его словам, это будет кардинально переломный месяц.

Также ранее Росс отмечал, что 23 марта Плутон войдет в знак Водолея, что ознаменует наш переход в новую реальность. По его словам, начинается эпоха новейших технологий, киборгов, искусственного интеллекта. В то же время он предсказывает, что мы избавимся от тоталитарного режима Путина.

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