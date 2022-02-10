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Астролог назвал знаки зодиака, зацикленные на своей внешности

10 февраля 2022, 05:08

Влад Росс также рассказал, какие три знака гораздо больше заботит внутренняя красота, нежели внешняя.

Астролог назвал знаки, которые больше заботятся о внутренней красоте
Астролог назвал знаки зодиака, которые буквально помешаны на своей внешности / depositphotos.com

Несколько знаков зодиака чрезмерно зациклены на своем внешнем виде и могут оставить всю зарплату в салонах красоты и магазинах. Однако есть и такие, которые, наоборот, больше вкладывают в свой внутренний мир. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, наиболее озабочены своим внешним видом три знака зодиака.

Дева. "Дева готова пойти на все ради своей внешности, прически и всего остального. Девы постоянно чистят кожу, увлекаются другими процедурами, то есть всячески следят за внешностью", – считает Влад Росс.

Весы. Астролог считает, что Весы – самые большие любители красиво одеваться и невероятные шопоголики, которые в погоне за известными брендами способны спустить кучу денег.

Рыбы. "У Рыб Венера в экзальтации, а потому они любят потратить деньги на то, что приукрасит их: золото, бриллианты, эксклюзивную одежду", – отметил Росс.

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Также астролог назвал три знака, которых больше заботит их внутренняя красота, и они стремятся как можно больше вложить в обогащение своего внутреннего мира.

Скорпион. Скорпиона астролог отнес к самым внутренне красивым и гармоничным знакам зодиака.

"Внешне Скорпион может выглядеть удручающе, и многие представители знака предпочитают весьма вычурную одежду. Однако все равно больше всего внимания Скорпион уделяет внутренней гармонии", – добавил Влад Росс.

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Рак. По мнению астролога, Рак – это, как правило, очень глубокий человек, для которого очень важен собственный внутренний мир, а потому внешность для него на втором плане.

Овен. Овны совершенно не заморачиваются чисто внешними проявлениями, считает астролог.

"Овен надевает последнюю рубашку, которая осталась чистой, и вперед, ему этого достаточно", – отметил Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, чего больше всего от жизни хотят разные знаки зодиака, что для них главная ценность.

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