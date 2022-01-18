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Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

18 января 2022, 07:12

По словам Влада Росса, у четырех знаков, как правило, первый брак заканчивается разводом, и они женятся или выходят замуж во второй и в третий раз, а то и больше.

Астролог назвал знаки, которые создают семью один раз и на всю жизнь
Четыре знака зодиака не могут всю жизнь находиться в одном браке, считает астролог / ua.depositphotos.com

Некоторым знакам зодиака свойственно жениться (или выходить замуж) несколько раз в жизни, поскольку им крайне редко удается остаться на всю жизнь в одном браке, сохраняя верность одному партнеру. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, по словам астролога, по несколько браков бывает у "подвижных" знаков зодиака – в их личной жизни все очень подвижно и переменчиво.

Перечень знаков, склонных вступать в брак, разводиться, а потом вновь создавать семью, от Влада Росса выглядит следующим образом:

1 место – Близнецы. Часто случается так, что у Близнецов параллельно есть две жены.

2 место – Рыбы. Как правило, именно во втором браке Рыбы проявляют самоотверженную любовь и несказанную преданность партнеру. А первый брак Рыб часто-густо распадается, либо же их первая любовь заканчивается расставанием, а вот вторые отношения прочны и на всю жизнь.

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3 место – Стрельцы. Особенно это свойственно мужчинам-Стрельцам, которые, грубо говоря, стремятся оплодотворить каждую самку.

4 место – Девы. Как ни странно, Девы, которые обычно предпочитают, чтобы на конкретный период времени у них был один и тот же супруг или партнер, и они редко изменяют, но по статистике каждая вторая Дева вступает во второй брак.

Противоположностью этой четверки, по словам астролога, являются "неподвижные" знаки зодиака: Водолей, Лев, Скорпион, Телец и Козерог.

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"Если Водолеи и Козероги создают семью, то чаще всего у них это на всю жизнь. А Тельцы в принципе вообще ничего и никогда не хотят менять в своей жизни", – добавил Влад Росс.

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