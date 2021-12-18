Астролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытания

Астролог предупредил самые невезучие знаки 2022 года о проблемах, которые им придется решать / ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что год Тигра обещает быть более удачным, нежели предыдущий, некоторым знакам зодиака и в 2022-ом придется очень непросто. Им придется столкнуться с самыми тяжелыми испытаниями и разрешить самые непростые ситуации в наступающем году. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог представил свой рейтинг самых горемычных знаков зодиака 2022 года и рассказал, какие проблемы свалятся на их голову.

1 место – Дева

Именно для Девы 2022 год обещает стать самым сложным. Весь этот год Деве придется справляться с самыми разными проблемами: судами, следствиями, какими-то сложными ситуациями.

Во взаимоотношениях с людьми она столкнется с оппозицией и противостоянием. А личная жизнь Девы может дать трещину, и случится развод.

В целом, основные риски 2022 года у Девы будут связаны со сферой отношений и проявлением эмоций, поэтому неизбежны ссоры и конфликты.

Реклама

На работе тоже все будет не слава богу: Деве не стоит просвещать в свои планы всех подряд, иначе ее могут подсидеть.

Читайте такжеТоп-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра

2 место – Рак

Не особо будет счастливиться в 2022 году Раку. Его ждут катастрофы, неожиданные кармические ситуации и резкие повороты судьбы. Рак рискует попасть в ДТП или стать жертвой несчастного случая. Кроме того, Рак может пережить в 2022-ом смерть близких людей, вдовство.

Проекты в 2022 году, за которые будет браться Рак, могут быть обманчивыми, изменчивыми и непредсказуемыми.

3 место – Близнецы

Близнецам в 2022-ом придется пережить далеко не самый простой период. В этом году Близнецы могут лишиться занимаемой должности и столкнуться с проблемами при выстраивании карьеры. Их ждут сложные ситуации с вышестоящими, с властями, с обществом, особенно в начале и конце года.

Читайте такжеТоп-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году

Заключительная часть года для Близнецов вообще будет ужасной: не будет новых возможностей, обстоятельства не позволят раскрыть таланты. Кроме того, Близнецы могут потерпеть финансовую катастрофу. Ближе к декабрю Близнецы осознают, что все то, чем они раньше решили заниматься, было неправильным. Из-за всего этого у Близнецов может пропасть желание делать что-либо вообще, и они могут погрузиться в депрессию.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.