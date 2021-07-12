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Астролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака

12 июля 2021, 07:10

Астролог Влад Росс рассказал, кто из самых умных знаков является гением.

Астролог рассказал, кто из знаков Зодиака наиболее гениален
Астролог назвал топ-3 умнейших знака Зодиака

Наиболее подвижным умом и широким мышлением обладают три знака Зодиака, а один из них может по праву считаться гением. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог представил рейтинг самых умных знака.

1 место – Водолей. Водолея смело можно назвать не просто наиболее умным, а самым гениальным знаком Зодиака. Он способен предсказывать будущее и формировать его, поскольку живет в ином измерении. Водолеем управляет планета Уран – символ гениальных и очень умных людей, продвигающих общество). Так что Водолей – уранист, самый умный и самый продвинутый.

2 место – Близнецы. Близнецы также очень умны. Ими управляет Меркурий – планета коммуникации, ума и интеллекта.

3 место – Дева. Девы являются самыми крутыми аналитиками. Они – как правило, талантливые математики и финансисты, умеют все четко просчитать.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал сильные и слабые стороны каждого из знаков Зодиака.

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