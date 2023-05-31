Астролог назвал самый опасный день июня 2023 со взрывами и землетрясениями

Опасные события просто будут окружать этот день – они могут происходить за несколько дней до и после него.

https://news.glavred.info/astrolog-nazval-samyy-opasnyy-den-iyunya-2023-so-vzryvami-i-zemletryaseniyami-10474399.html Ссылка скопирована

Астролог назвал самый опасный день июня 2023/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, Главред

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что самым тяжелым в июне 2023 года будет последняя неделя. Но самые большие опасности могут подстерегать в один день – 26 июня.

Об этом рассказывает гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса, в котором астролог отмечает, чем этот месяц порадует и чем расстроит украинцев.

Различных опасностей стоит остерегаться не только в этот один день, но и за несколько дней до него и несколько – после него.

При этом астролог прогнозирует, что "достанется" от этого опасного периода и стране-агрессору России – там в это время может упасть самолет.

"Главным напряженным аспектом месяца станет аспект Марса и Урана, который будет 26 июня. Однако этот транзит даст о себе знать уже 24 июня. Поэтому последняя неделя месяца может быть довольно сложной, когда то, что происходит, будет трудно контролировать. Рядом с этим транзитом происходят непредсказуемые ситуации, землетрясения и взрывы. В Российской Федерации в этих числах, скорее всего, упадет самолет", – отмечает Влад Росс.

Также астролог отметил, что 25-27 июня не стоит прибегать ни к каким рискованным действиям.

Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь 2023 года:

Ранее астролог Влад Росс рассказал, кому в июне 2023 года повезет с деньгами. Также он назвал неудачные дни для инвестиций и рискованных финансовых операций.

Кроме этого раньше Росс назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета. В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.

Вас также может заинтересовать: