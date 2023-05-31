Астролог назвал самый опасный день июня 2023 со взрывами и землетрясениями

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что самым тяжелым в июне 2023 года будет последняя неделя. Но самые большие опасности могут подстерегать в один день – 26 июня.
Об этом рассказывает гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса, в котором астролог отмечает, чем этот месяц порадует и чем расстроит украинцев.
Различных опасностей стоит остерегаться не только в этот один день, но и за несколько дней до него и несколько – после него.
При этом астролог прогнозирует, что "достанется" от этого опасного периода и стране-агрессору России – там в это время может упасть самолет.
"Главным напряженным аспектом месяца станет аспект Марса и Урана, который будет 26 июня. Однако этот транзит даст о себе знать уже 24 июня. Поэтому последняя неделя месяца может быть довольно сложной, когда то, что происходит, будет трудно контролировать. Рядом с этим транзитом происходят непредсказуемые ситуации, землетрясения и взрывы. В Российской Федерации в этих числах, скорее всего, упадет самолет", – отмечает Влад Росс.
Также астролог отметил, что 25-27 июня не стоит прибегать ни к каким рискованным действиям.
Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь 2023 года:
Ранее астролог Влад Росс рассказал, кому в июне 2023 года повезет с деньгами. Также он назвал неудачные дни для инвестиций и рискованных финансовых операций.
Кроме этого раньше Росс назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета. В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.
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