Астролог назвал самых больших лузеров марта 2023: кого ждут неудачи, преграды и трудности

У Тельцов брак может затрещать по швам, Девам стоит опасаться сплетен, а Козерогам нужно готовиться к трудностям на работе.

Влад Росс назвал неудачников марта 2023 года среди знаков зодиака / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2023 года и рассказал, кому из знаков зодиака повезет меньше всего. Неудачников четыре, это знаки зодиака Телец, Дева, Козерог и Рыбы.

Гороскоп Телец на март 2023

Март 2023 года будет для Тельца сложным и коварным периодом. В этом месяце Тельца с неимоверной силой может потянуть в какое-то романтическое приключение. Но, приняв легкий флирт за начало чего-то большого и светлого, он рискует совершить ошибку, поскольку для него велика опасность быть обманутым мошенниками, интриганами, ловеласами, рассказал Росс в интервью Главреду.

"Тельцу в марте важно помнить о том, что глупо менять крепкие стены на башни воздушного замка. Телец – довольно материалистичный знак зодиака, твердо стоящий на земле, но в этом месяце его легко можно будет обмануть на деньги", - сказал специалист.

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На работе Тельцу следует стараться поменьше привлекать к себе внимание, не рваться в первые ряды. Чем медленнее он будет двигаться к цели, тем быстрее ее достигнет.

Нужно приготовиться к тому, что не все будет удаваться с первой попытки. В некоторых случаях желаемого результата может не быть, но отчаиваться и раздражаться не стоит. А вот обратиться за помощью к более опытному человеку будет самым мудрым решением в этой ситуации, говорит гороскоп.

"Потому благоприятно находить учителей, наставников, одним словом, людей, которые могут чему-то научить. Если Тельцу не позволяет это сделать его гордость, то стоит взять небольшую паузу, проанализировать ситуацию и попробовать все начать сначала", - посоветовал астролог.

В любом случае, месяц неблагоприятный для смены места работы или вида деятельности – можно будет поменять шило на мыло.

В финансовом плане Тельцу нужно быть весьма осмотрительным и экономным, не тратить деньги понапрасну. Он склонен чрезмерно беспокоиться о своем материальном благосостоянии, но в марте не стоит допускать больших трат – лучше копить. Хорошее время, чтобы положить деньги в сейф или в банк.

В личной жизни Тельца в марте все может быть довольно сложно. Его брак может в это время затрещать по швам.

Одинокие представители знака могут завязать знакомства ближе к середине месяца. Будет море эмоций и любви. Однако терять самоконтроль не стоит, иначе позже об этом придется пожалеть. Венера войдет в знак Тельца во второй половине марта, и именно в это время появится хороший шанс найти свой идеал.

В том, что касается здоровья, в марте будет уязвима дыхательная система Тельца, из-за чего высока вероятность насморка и кашля, ОРВИ, коронавируса. Чтобы не простудиться, Тельцу следует потеплее одеваться и реже бывать в местах большого скопления людей. Рацион в этом месяце стоит наполнить продуктами, содержащими кальций, и чаще бывать на свежем воздухе. Особенно благоприятен горный и морской воздух. Хорошо отправиться в санаторий, в горы.

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Гороскоп Дева на март 2023

Март-2023 у Девы будет непрост. Пользуясь доверием и расположением, кто-то из близкого окружения Девы может попытаться ей навредить, втянув в нечестную игру дорогих для нее людей. Возможны разного рода интриги, из-за которых все будет идти не так, как Деве хотелось бы. Деве нельзя позволять манипулировать собой и проникать к себе в душу. Стоит плотнее прикрыть дверь перед завистниками.

Появление прекрасного незнакомца или незнакомки в этом месяце может лишить Деву разума. Но не нужно торопиться принимать решение, ситуация неоднозначная.

В работе и финансовой сфере Деву ждет пора напряжения и непредсказуемости. Перед ней поставят ряд новых задач, но времени, чтобы их осмыслить, будет недостаточно. Придется принимать быстрые решения, что заставит Деву не на шутку понервничать. Столкнувшись с трудностями, важно не сворачивать с пути. Хотя, возможно, в какой-то момент Деве захочется все бросить, даже работу, и никогда не возвращаться к задаче, которая сейчас не по зубам. Поэтому, если Деве надоела ее работа, она может смело бросать ее безо всякого сожаления, говорит гороскоп на март.

"В этот период важно знать, что работа – это не место для сплетен. Возможно, кто-то из коллег будет пытаться вовлечь Деву в нелицеприятные разговоры. Главный совет для Девы – воздержаться в это время от каких-либо оценок. В данном случае лучшая позиция – нейтральная, она убережет Деву от неприятных последствий", - сказал Влад Росс.

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Для одиноких Дев сложится не очень благоприятный момент для флирта, кокетства. В каждом новом знакомом Дева будет пытаться разглядеть свою вторую половинку. Однако не стоит тратить время на человека, который при первой же встрече сообщит, что он несвободен. Не лучший период для того, чтобы заводить романы.

Шанс завязать новые отношения появится только в самом конце месяца, 30-31 марта. Вероятнее всего, Дева выберет того, кого хорошо знает, особенно если это ее бывший или нынешний друг. Дружба может перерасти в нечто большее в конце марта.

"В марте Дева будет чересчур мнительна, потому стоит уменьшить количество просматриваемых на YouTube роликов. Если Дева почувствует себя плохо, не стоит паниковать и приписывать себе страшные диагнозы. Успокаивающий чай, расслабляющая ванна, посещение бассейна помогут снять нервное напряжение – и состояние нормализуется. В середине месяца следует опасаться сквозняков, переохлаждений", - добавил астролог.

Гороскоп Козерог на март 2023

Март-2023 будет сложным месяцем для Козерога. Он будет упорно идти к своей цели. В этом месяце будут возникать какие-то непреодолимые преграды и трудности на работе, и нужно будет постараться, чтобы все это не портило настроение. Но рано или поздно противник выйдет из игры, и в самом конце месяца дела Козерога пойдут, как по маслу.

В марте для Козерога нужно выбрать правильную тактику на работе.

"Неприятности на работе не являются значительными или масштабными. Все наладится почти волшебным образом, не потребовав значительных усилий со стороны представителей знака, уже в конце марта. Только нужно набраться терпения, несмотря на то, что велико стремление поскорее сделать карьеру, добиться общественного признания и почестей", - сказал астролог.

Что касается финансов, то звезды рекомендуют Козерогу в марте тратить деньги на дорогие развлечения. Именно в этом месяце можно купить роскошную квартиру. Также благоприятно в марте планировать бюджет на ближайшие годы. Наступает очень важное время для материальной стратегии Козерога, говорит гороскоп.

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В личной жизни Козерога все будет стабильно, новых романов не ожидается. Козерогам, у которых уже есть партнер, благоприятно обновить чувства, сделать отношения более яркими: сходить в кинотеатр, на концерт или презентацию, устроить романтический ужин при свечах.

Здоровье и самочувствие Козерога в марте будет определяться настроением. Долой пессимизм – нужно задаться целью себя побаловать. Благоприятное время, чтобы отправиться куда-нибудь на острова: на Сейшелы, Канары или Мальдивы – солнце поможет избавиться от депрессии, которая начнет одолевать в марте. Эмоциональный подъем благотворно скажется на всех сферах жизни Козерога.

Гороскоп Рыбы на март 2023

"У Рыб март 2023 года будет очень неудачным, ведь именно в этом месяце их шарахнет Сатурн – планета депрессии и большого несчастья. Сатурн – планета переломов, и он будет переламывать жизнь Рыб. У них появится шанс круто изменить многое и в личной жизни, и в работе. Перемены хоть и будут долгожданными и нужными, но происходить они будут довольно болезненно, ведь Сатурн будет окончательно и бесповоротно рушить все, что сможет. Рыбам нужно постараться немного развлечься, это пойдет им на пользу в этом месяце. И друзья в это время могут оказать им бесценную помощь", - говорит гороскоп на первый месяц весны.

В марте Рыбам придется принимать очень серьезные профессиональные решения, потому важно тщательно взвешивать все за и против. Лучше действовать согласно ситуации, доверять своей интуиции. Лучше быть хорошим тактиком. Звезды не рекомендуют Рыбам делать несколько дел сразу – лучше сосредоточиться на чем-то одном. Сатурн – это планета одной цели, и он входит в Рыбы.

Март будет довольно неплохим месяцем для удачного и выгодного вложения средств. Можно делать инвестиции в недвижимость, землю или положить деньги в банк, и все это будет запасом на "черный день".

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В личной жизни Рыбы будут более целеустремленными, что для них не характерно. Такое поведение несомненно понравится и избраннику (или избраннице). Свободные Рыбы в марте будут нацелены на создание семьи, для этого будут все предпосылки, удачно сложится ситуация, новые знакомства и большое желание.

В том, что касается здоровья, Рыбам нужно соблюдать меры предосторожности, не пренебрегать гигиеническими мероприятиями. Одежда должна быть по погоде. Также благоприятно пропить курс витаминов, ведь это тоже поможет уберечься от болезней. Кроме того, существует большая вероятность обострения хронических заболеваний, потому стоит посетить врача и своевременно принимать назначенные препараты.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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