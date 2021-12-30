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Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачу

30 декабря 2021, 14:29

Влад Росс считает, что в январе будет несколько дат, когда можно будет привлечь удачу, но со сногсшибательной энергией – только одна.

Астролог рассказал о нехитрых ритуалах на удачу, которые можно провести в январе-2022
Астролог назвал магический день в январе-2022, когда можно привлечь к себе удачу / ua.depositphotos.com

То, что январь богат на дни, благоприятные для гаданий, ни для кого не секрет, однако и с астрологической точки зрения в этом месяце будет несколько дней, когда можно узнать свою судьбу и провести ритуалы на удачу. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

В 2022 году основным днем для ритуалов на деньги, любовь и удачу будет 2 января, убежден астролог.

"2 января будет новолуние и, по сути, это будет второй Новый год. Если в ночь с 31 декабря на 1 января лучше всего подводить итоги, то 2 января следует проводить важные ритуалы и загадывать желания", – отметил Влад Росс.

Астролог утверждает, что в новолуние, в 20:33 по Киеву, можно поднять бокал шампанского и загадать желание.

"Вам принесут удачу и счастье все те мысли и образы, которые появятся в этот момент в вашей голове. К тому же, именно 2 января Меркурий перейдет в Водолея, и совпадение этого перехода и новолуния предоставит большие шансы спроецировать удачу на целый год вперед", – заверил Росс.

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Он также добавил, что 2 января нужно воздерживаться от любых спиртных напитков и с ясным умом провести день, поскольку тогда желания будут иметь намного больше шансов исполниться.

Астролог предложил очень простые ритуалы, которые можно провести в новолуние.

"2 января обязательно составьте список желаний, "хотелок" и целей. В это новолуние благоприятно будет продумать конкретные шаги по реализации ваших планов и целей, можно даже выписать все это в блокнотик, а также записать список желаний. Это нужно делать еще и потому, что в новолуние будет прекрасный гармоничный аспект Урана – планеты планов, проектов и воплощения в жизни той программы, которую вы для себя составите. В новолуние можно будет найти нестандартные решения, и тогда не исключено, что январь принесет немало приятных неожиданностей и сюрпризов. Также в этот день можно заговорить кошелек на деньги", – отметил Влад Росс.

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Кроме того, астролог считает, что на Василя, в ночь с 13 на 14 января, будут благоприятны и точны гадания на любовь, суженого-ряженого, а также можно проводить ритуалы на финансовую удачу.

Помимо этого, Росс называет 13-19 января хорошим временем, чтобы узнать судьбу и провести ритуалы на любовь.

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"Самая мощная энергия – в ночь перед Крещением", – добавил Влад Росс.

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