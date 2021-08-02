Астролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дно

Астролог рассказал, какие украинские города рискуют вскоре оказаться под водой / Facebook

Испытания водой, которые в июле 2021 года обрушились на многие страны мира, а в ряде европейских стран, в частности, Германии, унесли немало человеческих жизней, будут происходить и в дальнейшем, причем иметь они будут гораздо большие масштабы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Впрочем, по словам астролога, мир получит небольшую передышку.

"Такие наводнения и потопы не будут происходить каждый год – так будет случаться только при вхождении Юпитера в водные знаки Зодиака, а это случается раз в три-четыре года. Потому в ближайшие два года таких потопов, как в этом году, не будет. А в этом году из-за того, что Юпитер был в Рыбах до 27 июля, тонули Германия, Китай, Япония и другие страны", – пояснил Влад Росс.

Однако расслабляться не стоит, поскольку, как отметил астролог, уровень мирового океана будет повышаться, что для некоторых стран и городов будет представлять вполне реальную угрозу.

"В частности, Амстердам, Лондон и Венеция уйдут на дно морское. Нострадамус вообще предсказывал, что Париж будет омываться мировым океаном. Британии не будет – она превратится из одного острова в четыре. Санкт-Петербург уйдет на дно. Кардинально изменится карта Европы. Кроме того, Эдгар Кейси говорил, что восточного побережья Америки не будет, то есть не будет части США – Вашингтон и все территории рядом с ним будут на дне", – уточнил Влад Росс.

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Астролог считает, что все это должно случиться к 2050 году.

"Причем произойдет это очень неожиданно. Уровень мирового океана будет повышаться не постепенно, а резко. Особенно после 2047 года – внезапно на несколько метров вверх поднимется мировой океан, может быть, даже на десяток метров", – прогнозирует Росс.

В Украине, по словам астролога, также есть места, которым грозит затопление.

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"Например, та часть Одессы, которая находится возле Куяльника, вся уйдет под воду. Останется только высокая точка Одессы, а это – центр города. Для Украины самые опасные места в плане затопления: Херсонская и Николаевская области, Вилково уйдет на дно Дуная, утонет часть Одессы, Мариуполь. Все эти "грибовки", "крыжановки" и "фонтанки" уйдут на дно. Куяльницкий лиман при этом соединится с Черным морем, и не будет поселка Котовск", – рассказал астролог.

Напомним, что климатологи прогнозируют, что аномальные дожди, накрывшие Европу в июле 2021 года и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.

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