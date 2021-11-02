Астролог назвал два знака зодиака, которые в ноябре рискуют заразиться ковидом

Астролог назвал знаки, которые больше других рискуют заболеть коронавирусом / Фото pixabay.com

В ноябре 2021 года два знака зодиака будут наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом и слечь. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Дева больше, чем кто-либо другой из знаков, рискует заболеть "короной".

"Особенно опасная ситуация и выше всего риск заразиться коронавирусом у Девы в конце ноября. Деве важно уже сейчас укреплять иммунную систему и есть побольше цитрусовых", – отметил Влад Росс.

Второй знак зодиака, которому, по прогнозу астролога, следует поберечься, дабы избежать встречи с ковидом – это Водолей.

"В ноябре у Водолея будет сложная ситуация со здоровьем. Водолею следует налегать на витамины, прежде всего, на рыбий жир. Важно также включить побольше рыбы в рацион", – уверен Росс.

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