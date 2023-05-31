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Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета

Алина Дембицкая
31 мая 2023, 04:30
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В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.
Гороскоп, Влад Росс
Астролог назвал благоприятные дни для поездок в июне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 и рассказал, какие дни будут благоприятными для поездок в первый месяц лета, а в какие дни лучше отказаться от путешествий. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

Как отметил астролог, неблагоприятные и сложные дни в июне для поездок – это 1, 2, 4, 10, 11, 15, 26, 28-30 июня. В эти дни Меркурий и Марс будут напряженными, поэтому возможны ДТП и несчастные случаи. В эти дни лучше отказаться от поездок.

Благоприятные дни для поездок:

  • в дома отдыха и санатории – 3, 9, 18-20 июня;
  • в горы – 5-6 июня;
  • на море, к водоему – 3, 9, 17-20 июня;
  • с целью развлечений – 3, 21, 22, 27 июня;
  • с целью посещения семинаров и тренингов – 3, 7, 8, 9 июня;
  • деловые поездки, командировки – 5, 6, 14, 23-25 июня.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь:

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