Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета

В июне будет несколько неблагоприятных дней для поездок из-за того, что Меркурий и Марс будут напряженными.

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Астролог назвал благоприятные дни для поездок в июне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 и рассказал, какие дни будут благоприятными для поездок в первый месяц лета, а в какие дни лучше отказаться от путешествий. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

Как отметил астролог, неблагоприятные и сложные дни в июне для поездок – это 1, 2, 4, 10, 11, 15, 26, 28-30 июня. В эти дни Меркурий и Марс будут напряженными, поэтому возможны ДТП и несчастные случаи. В эти дни лучше отказаться от поездок.

Благоприятные дни для поездок:

в дома отдыха и санатории – 3, 9, 18-20 июня;

в горы – 5-6 июня;

на море, к водоему – 3, 9, 17-20 июня;

с целью развлечений – 3, 21, 22, 27 июня;

с целью посещения семинаров и тренингов – 3, 7, 8, 9 июня;

деловые поездки, командировки – 5, 6, 14, 23-25 июня.

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Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь:

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