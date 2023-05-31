Астролог назвал благоприятные дни для поездок в первый месяц лета

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2023 и рассказал, какие дни будут благоприятными для поездок в первый месяц лета, а в какие дни лучше отказаться от путешествий. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.
Как отметил астролог, неблагоприятные и сложные дни в июне для поездок – это 1, 2, 4, 10, 11, 15, 26, 28-30 июня. В эти дни Меркурий и Марс будут напряженными, поэтому возможны ДТП и несчастные случаи. В эти дни лучше отказаться от поездок.
Благоприятные дни для поездок:
- в дома отдыха и санатории – 3, 9, 18-20 июня;
- в горы – 5-6 июня;
- на море, к водоему – 3, 9, 17-20 июня;
- с целью развлечений – 3, 21, 22, 27 июня;
- с целью посещения семинаров и тренингов – 3, 7, 8, 9 июня;
- деловые поездки, командировки – 5, 6, 14, 23-25 июня.
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Смотрите гороскоп от Влада Росса на июнь:
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