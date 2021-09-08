Артрит: назван главный "враг" среди кулинарных масел

К счастью, есть способы борьбы с воспалением, в том числе упражнения / УНИАН

Артрит - чрезвычайно распространенное заболевание. Если вам поставили диагноз артрит, важно эффективно соблюдать диету, чтобы избежать сопутствующих болезненных симптомов.

Имея это в виду, специалисты рекомендуют избегать кукурузного масла при приготовлении пищи. Почему?

Воспаление лежит в основе большинства болей при артрите, особенно боли, вызванной ревматоидным артритом и другими формами аутоиммунного артрита, пишет Express.co.uk.

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К счастью, есть способы борьбы с воспалением, в том числе упражнения, прием лекарств и соблюдение противовоспалительной диеты.

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Употребление в пищу противовоспалительных продуктов может уменьшить отек при артрите, но также важно знать о продуктах, которые могут вызвать болезненное воспаление.

Кукурузное масло с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, и эксперты классифицируют его как злого близнеца омега-3 жирных кислот.

Известно, что омега-3 помогают облегчить боль в суставах, а омега-6 могут вызывать воспаление.

К сожалению, выпечка и закуски, приготовленные на кукурузном масле, являются синонимом воспаления.

Вместо этого эксперты рекомендуют орехи, семена льна и семена тыквы в качестве более здоровых альтернатив, которые содержат полезные для суставов омега-3.

Кукурузное масло - рафинированное растительное масло, широко используемое в кулинарии и особенно во фритюре.

Он также имеет множество других применений и обычно используется в промышленных целях или в качестве ингредиента в косметике.

Чтобы получить кукурузное масло, кукуруза должна пройти сложный процесс очистки.

Этот процесс придает маслу множество уникальных характеристик, хотя не все из них являются положительными.

По данным Arthritis Foundation, полиненасыщенные масла содержат два типа незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6.

Благотворительная организация за здоровье добавила: "Омега-3 содержатся в жирной рыбе, семенах льна и грецких орехах и, как известно, обладают противовоспалительным действием.

"Омега-6 содержатся в маслах, таких как кукурузное, сафлоровое, подсолнечное, соевое и растительное, а также в продуктах, изготовленных с их использованием.

"Избыточное потребление омега-6 может вызвать выработку в организме провоспалительных химических веществ.

"Они не особенно плохи, и их не следует избегать, но вы не хотите, чтобы они преобладали в вашем потреблении".

Когда дело доходит до других продуктов, которых следует избегать при приготовлении пищи, соль является еще одним большим фактором риска усиления воспаления.

Исследование на мышах показало, что у тех, кто ел больше соли, симптомы артрита ухудшались.

"Интересно, что исследователи предположили, что высокое потребление натрия может быть фактором риска аутоиммунных заболеваний, таких как воспалительный артрит", - сказал диетолог.

По данным NHS, всем следует избегать употребления в пищу более чайной ложки соли за день.