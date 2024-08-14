Артистки говорят, что очень дорого: Андрюшин рассекретил прайс за услуги мейка

Егор Андрюшин, который красит топовых звезд украинской сцены, рассекретил стоимость своих услуг. Прайс визажист озвучил в разговоре с "Люкс ФМ".
Андрюшин рассказал, что обратиться к мастеру могут и обычные клиенты, а не только звездные гости. Он красит как знаменитостей, видео с которыми публикует в своих соцсетях, так и немедийных клиенток на важные для них события.
Прайс услуг визажиста составляет 200 долларов (более 8 тысяч гривен).
Кто такой Егор Андрюшин?
Егор Андрюшин - украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео преображений с помощью макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.
Однако блогер признается, что на такую сумму далеко не все желают раскошелиться. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса считают эту цену слишком высокой. Ведущий назвал прайс в 200 долларов недорогим, а визажист в ответ удивился.
"Раньше у меня макияж стоил дешевле, сейчас это уже 200 долларов. Не дорого? А мне некоторые артистки говорят, что очень дорого. Говорю: "А клипы снять не дорого?" - поделился Егор Андрюшин.
Визажист Егор Андрюшин - последние новости
К слову, недавно звездный визажист Егор Андрюшин показал, как выглядел визажист до трансформаций. Андрюшину нравится примерять разные луки и менять свою андрогинную внешность с помощью париков, цветных линз и яркого макияжа. К этому он тяготел с детства, из-за чего сверстники часто издевались над Егором.
Андрюшин часто рисует звездных звезд, это участие не обошло и Дантеса. Певец шокировал публику андрогинным луком в стиле старого Голливуда. Благодаря таланту визажиста, из привычного всем Вовы артист превратился в роскошную, уверенную в себе леди.
Народная артистка Украины Наталья Могилевская также выражает свое восхищение талантом визажиста. Недавно она показала себя до и после макияжа Егора Андрюшина - поклонники не могли нарадоваться новым образом певицы.
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