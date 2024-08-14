Артистки говорят, что очень дорого: Андрюшин рассекретил прайс за услуги мейка

25-летний Егор Андрюшин является едва ли не самым популярным визажистом в Украине. Молодая звезда поделился, сколько стоит сделать макияж у него.

https://news.glavred.info/artistki-govoryat-chto-ochen-dorogo-andryushin-rassekretil-prays-za-uslugi-meyka-10588436.html Ссылка скопирована

Андрюшин назвал цену за свой макияж / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Егор Андрюшин, который красит топовых звезд украинской сцены, рассекретил стоимость своих услуг. Прайс визажист озвучил в разговоре с "Люкс ФМ".

Андрюшин рассказал, что обратиться к мастеру могут и обычные клиенты, а не только звездные гости. Он красит как знаменитостей, видео с которыми публикует в своих соцсетях, так и немедийных клиенток на важные для них события.

Прайс услуг визажиста составляет 200 долларов (более 8 тысяч гривен).

видео дня

Кто такой Егор Андрюшин? Егор Андрюшин - украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео преображений с помощью макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.

Однако блогер признается, что на такую сумму далеко не все желают раскошелиться. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса считают эту цену слишком высокой. Ведущий назвал прайс в 200 долларов недорогим, а визажист в ответ удивился.

"Раньше у меня макияж стоил дешевле, сейчас это уже 200 долларов. Не дорого? А мне некоторые артистки говорят, что очень дорого. Говорю: "А клипы снять не дорого?" - поделился Егор Андрюшин.

Визажист Егор Андрюшин - последние новости

К слову, недавно звездный визажист Егор Андрюшин показал, как выглядел визажист до трансформаций. Андрюшину нравится примерять разные луки и менять свою андрогинную внешность с помощью париков, цветных линз и яркого макияжа. К этому он тяготел с детства, из-за чего сверстники часто издевались над Егором.

Андрюшин часто рисует звездных звезд, это участие не обошло и Дантеса. Певец шокировал публику андрогинным луком в стиле старого Голливуда. Благодаря таланту визажиста, из привычного всем Вовы артист превратился в роскошную, уверенную в себе леди.

Народная артистка Украины Наталья Могилевская также выражает свое восхищение талантом визажиста. Недавно она показала себя до и после макияжа Егора Андрюшина - поклонники не могли нарадоваться новым образом певицы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред