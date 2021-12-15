Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

Археологи нашли уникальное захоронение ребенка

В пещере Арма Вейрана, которая находится на северо-западе Италии, археологи обнаружили уникальную находку - древнее украшенное захоронение новорожденной девочки, сообщает Daily Mail.

На момент смерти ребенку было всего 40-50 дней. Это удалось установить благодаря радиоуглеродному анализу ее зубов.

Раскопки вели археологи из Университета штата Колорадо в Денвере.

По предварительным подсчетам, захоронению около 10 тысяч лет, оно может считаться самым старым подобным захоронением в Европе.

Похороненную девочку назвали Неви. Считается, что ее родителями могли охотники-собиратели. Возле скелета ребенка обнаружили украшения: бусы из ракушек и коготь филина.

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