Арестович обрисовал 4 пути, которые могут прекратить войну с Россией

По его мнению выполнение этих пунктов или их комбинации приблизит завершение кровопролитной войны.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович обрисовал 4 пути, которые, как он думает, могут привести окончанию войны на территории Украины.
Своими мыслями он поделился в прямом эфире с 24 каналом.
"Главная цель Украины – отбитие агрессора, а для них – победа над нами, уничтожение государства и устранение власти Украины. Отбитие агрессии и не дать выполнить основную задачу России – это уже победа", - сказал Арестович.
Также он подметил, что очерченные им пути, или комбинация их, по его мнению, могут существенно повлиять на окончание русского вторжения:
- Первое – выиграть на поле боя. Или возвести ситуацию так, чтобы русская армия не могла наступать. Ничья будет для нас победой, а для России сокрушительным поражением.
- Второе – немедленное вступление Украины в ЕС.
- Третье – бесполетная зона со стороны НАТО.
- Четвертое – переговоры.
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Автор: Анна Нагорная