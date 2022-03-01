Арестович обрисовал 4 пути, которые могут прекратить войну с Россией / УНИАН

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович обрисовал 4 пути, которые, как он думает, могут привести окончанию войны на территории Украины.

Своими мыслями он поделился в прямом эфире с 24 каналом.

"Главная цель Украины – отбитие агрессора, а для них – победа над нами, уничтожение государства и устранение власти Украины. Отбитие агрессии и не дать выполнить основную задачу России – это уже победа", - сказал Арестович.

Также он подметил, что очерченные им пути, или комбинация их, по его мнению, могут существенно повлиять на окончание русского вторжения:

Первое – выиграть на поле боя. Или возвести ситуацию так, чтобы русская армия не могла наступать. Ничья будет для нас победой, а для России сокрушительным поражением.

Второе – немедленное вступление Украины в ЕС.

Третье – бесполетная зона со стороны НАТО.

Четвертое – переговоры.

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