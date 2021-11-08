Арест Саакашвили: к больнице стянули спецназ, полиция укрепляет позиции

К тюрьме Саакашвили стянули спецназ / УНИАН

На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда на вертолете перевели экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции, пишет издание Interpressnews.

По словам корреспондента издания, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.

Также сообщается, что во двор учреждения заводят машины полиции.

Возле 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, в котором находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, показался вертолет.

Несколько минут назад вертолет приземлился на территории, прилегающей к тюрьме.

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Пока неизвестно, связана ли мобилизация вертолета с переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в другое место.

Задержание и голодовка Саакашвили

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Задержание и голодовка Саакашвили

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

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