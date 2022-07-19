Арбузы: кому полезно и кому вредно поедать вкусные полосатые ягоды / коллаж фото УНИАН

Если вот сходу опросить десятерых человек на улице ‒ с какой ягодой у них ассоциируется лето? То, думаю, восемь из десяти ответят ‒ с арбузом. Да, это именно ягода, если кто не знал. Попробуем-ка ответить на основные вопросы по поводу арбузов.

Можно ли есть арбуз в неограниченном количестве

Довольно популярно утверждение ‒ мол, поскольку арбуз на 90 с чем-то процентов состоит из воды, и, соответственно, в нем почти нет калорий, то его без проблем для организма лопать, лопать и лопать. Но это далеко не так, естественно.

Как говорят медики ‒ для любого, у кого нет проблем с почками и метаболизмом, максимум арбуза, который можно употребить за 24 часа, ровно кило. Но, ведь не секрет, что полакомиться арбузами очень любят дети (даже больше взрослых). А для них суточная доза никак не должна превышать плюс-минус триста грамм. И, конечно, никак не стоит забывать об общей реакции тела. И, если поедание арбуза вызывает мощный мочегонный эффект, то, ясное дело, арбуза нужно есть поменьше.

Почему нельзя есть арбуз на ночь

В рамках, так сказать, ночного дожора, арбуз не стоит есть в первую очередь тем, у кого диагностирована патология почек, либо женщинам на разных этапах беременности.

Остальные, более легкие запреты ночного поедания арбузов:

непереносимость ‒ вплоть до аллергии;

кормление грудью;

простатная аденома;

патология пищеварительного тракта.

Чем полезен арбуз для женщин

Тут трудно поспорить с тем, что полезных свойств полно у арбуза, но вот для представительниц прекрасного пола эта гигантская ягода– настоящая находка.

В первую очередь, помогает фолиевая кислота. Правда, для беременных и кормящих женщин перед неистовым употреблением арбуза все же лучше консультироваться с лечащим врачом.

Далее ‒арбуз в иных случаях хорошо подходит как косметическое средство. Есть десятки и сотни всяческих рецептов масок и обертываний, в основе которых лежит арбузный сок и мякоть.

Ну и, говорят специалисты, арбузная диета в определенных случаях дает неплохой результат. Особенно, так сказать, если устраивать организму так называемые разгрузочные дни. В среднем пару суток в неделю можно кушать полтора кило арбузной мякоти в день ‒ естественно, при минимуме другой пищи. А в результате это поможет скинуть пару лишних кило, устроить "перезапуск" пищеварительного тракта и т.д.

Чем полезен арбуз для мужчин

В полосатой ягоде много магния. И он-то особенно и полезен для "сильного" пола. Что делает магний? А, попросту, восстанавливает минеральный баланс и помогает телу в ускоренном темпе всасывать любые жидкости. А это, в свою очередь дает хорошего пинка работу сердечно-сосудистой и нервной системы (плюс желудочно-кишечной системы). В среднем мужчине, чтобы вкинуть в организм суточную дозу магния, нужно съесть не больше двух-трех кусочков арбуза.

Что лечит арбуз

Такая ягода издревле и издавна известна как отличное мочегонное средство. И, в определенных случаях может использоваться как средство профилактики камней в желчных пузырях у людей. Далее, иногда арбуз помогает как вещь, которая убирает воспаления и запускает процесс промывания организма. И уж совсем редко, под строгим наблюдением врачей, его иногда рекомендуют есть людям, которые страдают от подагры ‒ для гораздо более легкого течения болезни.

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