Арахамия рассказал, лишат ли Разумкова мандата

Давид Арахамия высказался о Разумкове / УНИАН

В Слуге народа признались, что во время предстоящего съезда партии не собираются лишать мандата экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Глава фракции "слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера подчеркнул, что этого вопроса в повестке дня нет.

"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он же обычный депутат (речь о Разумкове - ред.), то пусть доказывает свою эффективность перед избирателями", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что в повестке дня съезда не стоит вопрос лишения Разумкова депутатского мандата.

Напомним, рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

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Также экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов своего межфракционного объединения "Разумная политика".

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