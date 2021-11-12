Арахамия рассказал, лишат ли Разумкова мандата

Он подчеркнул, что в повестке дня съезда не стоит вопрос лишения Разумкова депутатского мандата.
В Слуге народа признались, что во время предстоящего съезда партии не собираются лишать мандата экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Глава фракции "слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера подчеркнул, что этого вопроса в повестке дня нет.
"У нас будет съезд. Вопроса такого нет. Он же обычный депутат (речь о Разумкове - ред.), то пусть доказывает свою эффективность перед избирателями", - сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что в повестке дня съезда не стоит вопрос лишения Разумкова депутатского мандата.
Напомним, рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.
Также экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов своего межфракционного объединения "Разумная политика".
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