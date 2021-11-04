Арахамия перечислил фамилии нардепов-антивакцинаторов

Давид Арахамия назвал фамилии антивакцинаторов в Раде / УНИАН

Глава Слуги народа Давид Арахамия назвал фамилии трех человек в парламенте, отказывающихся вакцинироваться, передает Украинская правда.

Эти три нардепа из монобольшинства:

Юрий Камельчук,

Лиза Богуцкая

Артем Дмитрук,

"У нас есть информация по людям, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы, – ред.). Многие сказали – я не хочу распространять эту информацию. Ну они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику. Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой, я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да", - сказал политик.

Арахамия добавил, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.

Митинги антивакцинаторов в Украине

Под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.

Читайте также: