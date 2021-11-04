Арахамия перечислил фамилии нардепов-антивакцинаторов

Глава "слуг народа" поведал о том, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.
Глава Слуги народа Давид Арахамия назвал фамилии трех человек в парламенте, отказывающихся вакцинироваться, передает Украинская правда.
Эти три нардепа из монобольшинства:
- Юрий Камельчук,
- Лиза Богуцкая
- Артем Дмитрук,
"У нас есть информация по людям, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы, – ред.). Многие сказали – я не хочу распространять эту информацию. Ну они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику. Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой, я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да", - сказал политик.
Арахамия добавил, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.
Митинги антивакцинаторов в Украине
Под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.
В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.
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