УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Арахамия перечислил фамилии нардепов-антивакцинаторов

4 ноября 2021, 20:57
Прослушать новость
Остановить

Глава "слуг народа" поведал о том, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.

Давид Арахамия
Давид Арахамия назвал фамилии антивакцинаторов в Раде / УНИАН

Глава Слуги народа Давид Арахамия назвал фамилии трех человек в парламенте, отказывающихся вакцинироваться, передает Украинская правда.

Эти три нардепа из монобольшинства:

  • Юрий Камельчук,
  • Лиза Богуцкая
  • Артем Дмитрук,

"У нас есть информация по людям, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы, – ред.). Многие сказали – я не хочу распространять эту информацию. Ну они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику. Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой, я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да", - сказал политик.

Арахамия добавил, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.

Митинги антивакцинаторов в Украине

Под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.

Читайте также:

viber
Слуга народа Давид Арахамия вакцинация от коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозыВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладкоГороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ Нина Матвиенко выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Толку, как с козла молока"Нина Матвиенко выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Толку, как с козла молока"
20:57

Арахамия перечислил фамилии нардепов-антивакцинаторов

20:30

Нардеп от Слуги народа из Харькова Александр Бакумов ушел с должности в парламенте

20:25

Как стать миллионером: названы 5 главных привычек богатых людейВидео

20:25

Резников поведал, чем намерен заниматься на посту главы Минобороны

20:10

Националисты предупредили Зеленского: ситуация в Сумах критическая, следующим может взорваться Днепр

Реклама
19:57

Поездки в красную зону и кафе – без ограничений: в Украине появится COVID-сертификат выздоровления

19:55

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или самое лучшее свиданиеВидео

19:30

В Харькове стартуют испытания таблеток от коронавируса

19:09

Тарас Березовец. Польша заявила о вторжении вооруженных групп из БеларусиВидеоблоги

19:07

Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

19:04

Анастасия Приходько призналась, как борется со своими комплексами

19:04

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

19:02

Мисс Украина Вселенная 2021 спровоцировала ДТП с участием трех машин

18:50

Убили каштаны: матери грозит серьезное наказание за смерть 8-летней девочки из-за отравленияВидео

18:30

"Выбивали камеру": в Лавре во время пожара напали на журналистов

18:28

Под Днепром мужчина избил молотком прохожего до смерти на глазах у людейВидео

18:25

Войска, рынки нефти с газом и налоги: Путин и Лукашенко объявили о договоре по Союзному государствуВидео

18:11

Окутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолоданиеВидео

18:05

Галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохомнение

18:04

Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Видео

Реклама
17:48

Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день и как не попасть в бедуВидео

17:42

Форма 028: в Минздраве пояснили, как удержаться на работе без прививки от коронавирусаВидео

17:38

"Один дизайнер": антивакцинаторы Украины и Молдовы вышли на протесты с одинаковыми плакатами

17:11

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

17:03

Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадВидео

17:00

Пик COVID-19 в ближайшие 2-3 недели и спад заболеваемости: в Минздраве сделали прогнозВидео

16:59

Над дочерью Поляковой жестоко измывались сверстники

16:57

Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и ДонбассаВидео

16:57

"Большая стройка" к концу 2024 года сделает в Украине 24 тыс. км новых дорог

16:11

Историческое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

16:10

"Как вам медучреждение?": олимпийская чемпионка напугала снимками спортивного диспансера

15:55

Чем сыр полезен и чем вреден для тела - комментарий диетолога

15:41

СБУ извинилась перед Валентином Томусяком, которого внесли в "черный список" российских актеров

15:30

Врач рассказала, эффективна ли прививка от гриппа при коронавирусеВидео

15:28

40 гривен за 1 кг: в Украине взлетят цены на сахарВидео

15:00

Скандал в полиции Кривого Рога: почти целый отдел "погорел" на миллионных взяткахВидео

14:48

В Киево-Печерской лавре случился сильный пожарВидео

14:17

В "Укрзализныце" рассказали о повышении цен на билеты в следующем годуВидео

14:08

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

13:56

Новый сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: как отдохнуть в Одессе с шиком и не за все деньги мираВидео

Реклама
13:51

Ирина Верещук теперь будет заниматься Донбассом: нардеп возглавила Минреинтеграции

13:50

"Написал на руке - "кремируйте": во Львове солдат Нацгвардии прослужил 3 дня и прыгнул из окна

13:49

Новый глава Минобороны рассказал, что необходимо для возвращения оккупированного Донбасса и КрымаВидео

13:31

"Лаяла и бросалась на людей": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке, рассказали о ее матери

13:25

Угроза национальной безопасности: Максим Галкин пополнил "черный" список Минкульта

13:15

Виталий Портников. Россия снова концентрирует войска у границ Украины?Видеоблоги

13:11

Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебеВидео

13:10

Чем закончится газовая война Украины и РФ, и чего ждать простому украинцу

12:56

Стало известно, что написала жительница Луцка, изрезавшая себя и дочь, в прощальной запискеВидео

12:55

Топ-3 самых умных знаков ЗодиакаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять