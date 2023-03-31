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Пять лучших сериалов апреля на Netflix

31 марта 2023, 12:13
В апреле выходят новые сериалы, которые можно посмотреть буквально за один присест.
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Работающие мамы" / Скриншот

Извечный вопрос: что посмотреть отныне точно имеет ответ - Netflix. Он - один из ведущих потоковых сервисов, и на это есть веские причины. Тем, кто хочет насладиться великолепным сериалом, будет из чего выбрать: в апреле на Netflix будут добавлены потрясающие телешоу.

Netflix есть что предложить подписчикам в апреле 2023 года, поскольку потоковая служба пополняет свою обширную библиотеку коллекцией интересных сериалов буквально каждый день. От новых сезонов уже полюбившихся сериалов до совершенно новых, которые дебютируют в этом месяце, на сервисе будет много разнообразия.

Зрителям на любой вкус будет чем заняться, что делает Netflix идеальным вариантом для просмотра в апреле.

видео дня

Beef

Первый трейлер Beef сразу же сделал его одним из самых ожидаемых шоу Netflix в этом месяце. Али Вонг и Стивен Юн играют в этой мрачной комедии пару незнакомцев, которые попадают в аварию на дороге. Конфликт обостряется и ведет их обоих по безжалостному пути мести. Фильм выглядит как веселая завязка, которая потенциально может стать очень мрачной к концу.

Дипломат

Кери Рассел участвовала в ряде любимых сериалов, начиная с ее прорывной роли в "Фелисити" и заканчивая номинированной на "Эмми" ролью в "Американцах". Так что тот факт, что в этом месяце у нее премьера нового шоу на Netflix, делает его обязательным для просмотра. В "Дипломате" Рассел играет профессионального дипломата, которому в разгар международного кризиса приходится занимать должность, для которой она не подходит.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Дипломат" / Скриншот видео

Sweet Tooth (Мальчик с оленьими рогами), 2 сезон

Долгожданное возвращение одного из лучших сериало Netflix, безусловно, станет событием апреля для многих фанатов. Sweet Tooth — это адаптация одноименного комикса. Действие шоу происходит после события, изменившего мир, когда дети рождаются наполовину людьми и наполовину животными. История следует за молодым мальчиком-гибридом, пытающимся выжить в этой постапокалиптической стране, где большинство людей не доверяют ему.

Florida Man

Этот сериал предлагает вернуться к старым детективным сериалам прошлого, добавив такую же веселую и приятную атмосферу своего криминального сериала. Эдгар Рамирес играет бывшего полицейского, который вынужден вернуться в свой родной штат Флорида, чтобы найти пропавшую девушку бандита.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Мужчина из Флориды" / Скриншот

Working Moms (Работающие мамы)

Последний сезон необычайно смешной и жизненной комедии, который рассказывает о мамах в разных обстоятельствах, пытающихся строить свою карьеру, мужей, и детей.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Работающие мамы" / Скриншот

Остроумные жизненные перепетии главных героинь, а также невероятное чувство юмора, делают этот канадский сериал отличным времяпровождением, как для женской, так и смешанной компании. Главная актриса сериала Кетрин Райтман является и режиссером сериала. Отлично заходит, если смотреть на языке оригинала с субтитрами.

Отметим, 27 марта в 17:10 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера турецкого сериала "Неверный" (Sadakatsiz), который является адаптацией известного британского сериала "Доктор Фостер" и снимался в Стамбуле. В основе сюжета лежит история предательства и мести в супружеской паре.

Главная героиня по имени Асие - врач, родители которой погибли в автокатастрофе, когда она была маленькая. Асие имеет мужа Волкана, семья и друзья которого заменили ей родных людей. Она очень любит своего избранника, но после того, как нашла на шарфе любимого пряди чужих женских волос, в ее сердце поселилось недоверие.

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